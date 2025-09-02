Шокиращ случай: Майка сама си направи секцио и спаси бебето си

Т ази невероятна история от архивите наскоро отново обиколи социалните мрежи - в изолирано планинско село в Мексико майка сама извършви цезаровото си сечение и шокира целия свят, като оцеля заедно с новороденото си, пише IFL Science.

През 2003 г. беше публикуван необичаен медицински случай: 40-годишната Инес Рамирес Перес, майка на осем живи деца, е била приета в болница три години по-рано, след като сама е извършила цезаровото си сечение. По щастлива случайност и тя, и новороденото ѝ бебе оцелели.

Перес живеела в едностайна колиба в малко планинско селце в южно Мексико – без ток, течаща вода и канализация. Две години по-рано тя изгубила бебе заради усложнения при раждането. Така че, след 12 часа родилни болки и без никаква помощ от друг възрастен, решила да вземе нещата в свои ръце – буквално.

„Вече не можех да понасям болката“, разказва тя пред The Sydney Morning Herald в интервю от дома си.

„И ако бебето ми щеше да умре, тогава реших, че и аз ще трябва да умра. Но ако то оживееше, щях да го видя как расте и да бъда с него. Мислех си, че Бог ще спаси живота и на двама ни.“

Въоръжена с уменията си от клането на животни, след три чашки силен алкохол и с помощта на кухненски нож, тя направила три разреза през кожата, мазнината и мускулите на корема си. След това срязала матката по дължина, докато била приклекнала — вероятно именно това я спасило от увреждане на вътрешните органи. След около час тя извадила момченцето си. За щастие, бебето започнало да диша и да плаче веднага.

Тъй като не кървяла обилно, успяла да повика едно от децата си, което извикало местната медицинска сестра, преди майката да изгуби съзнание. При пристигането си сестрата върнала червата обратно в корема ѝ и зашила кожата с обикновена игла и памучен конец.

След това Инес била транспортирана до най-близката болница – на осем часа път. Там хирургическият екип проверил за инфекции и наранявания на органите, след което обработил раните ѝ и назначил тройна антибиотична терапия. Десет дни по-късно тя се възстановила и била изписана.

По онова време в медицинската литература имало само анекдотични сведения за самопричинени цезарови сечения, но без документирани случаи, при които и майката, и бебето да оцелеят. Това прави историята на Перес изключително рядка – още повече, че изолираната среда, в която живеела, била напълно лишена от адекватни здравни грижи. При подобни условия усложненията по време на раждане често водят до фетална, а понякога и майчина смърт.

Въпреки щастливия изход в този случай, специалистите подчертават, че е наложително да се осигурят основни репродуктивни грижи за хората по света, за да не се стига до подобни отчаяни ситуации.