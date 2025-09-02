Любопитно

Учeн твърди, че е открил причината за мистерията на Бермудския триъгълник

"Ако това се случи, корабът може да потъне за две-три минути“

2 септември 2025, 12:17
Учeн твърди, че е открил причината за мистерията на Бермудския триъгълник
Източник: iStock

У чeн твърди, че е открил причината за мистерията на Бермудския триъгълник, който е известен с корабокрушения, самолетни катастрофи и странни явления вече повече от 500 години, предаде New York Post

Д-р Саймън Боксал, океанограф от Университета в Саутхемптън, обяснява, че този слабо дефиниран район в Атлантическия океан – дълго време обект на свръхестествени спекулации – е подложен на естествени, но изключително опасни явления.

„Масивни измамни вълни с височина около 30 метра, които се образуват при сливане на бури в региона, могат да погълнат кораби – понякога ги разкъсват наполовина – и да заличат всякакви следи“, обяснява Боксал.

„Има бури от юг и север, които се събират заедно. Ако към тях се добавят и други от Флорида, се формира потенциално смъртоносна комбинация от вълни“, допълва той.

„В крайна сметка не говорим за 10-метрова вълна, а за 20-метрова, а ако се срещнат три различни вълнови системи, могат да се появят вълни от около 30 метра. Нещо като супертанкер или голям товарен кораб може да бъде унищожено от такава вълна“, казва Боксал.

За да докажат теорията си, Боксал и неговият екип пресъздават обстоятелствата около изчезването на USS Cyclops – военен кораб, който потъва през 1918 г., преминавайки през района на т.нар. „Дяволски триъгълник“ с 309 души на борда, без да остави следи.

„Ако си представите измамна вълна с високи върхове на двата края и нищо под кораба, той буквално се пречупва на две. Ако това се случи, корабът може да потъне за две-три минути“, обяснява океанографът.

Тези вълни оказват толкова силен натиск върху кораба, че дъното му се повдига във въздуха, причинявайки срив и бързо потъване.

Боксал твърди също, че подобни вълни могат да обяснят и изчезването на около 20 самолета, преминавали през района, включително тренировъчен полет на военноморски бомбардировач през 1945 г., при който е загубен и спасителен самолет.

„Хората често игнорират фактите и числата. Имате реален проблем да убедите обществото, дори когато нещата са доказани“, казва Боксал.

Бермудският триъгълник, неофициално определен като район между Бермудските острови, Пуерто Рико и Маями, е обект на спекулации още от времето на Христофор Колумб. През 1492 г. Колумб записва в дневника си, че е наблюдавал „странни танцуващи светлини на хоризонта“ и аномалии в показанията на компаса.

Въпреки многото жертви, има и оцелели, които твърдят, че са преживели свръхестествени явления. През 1970 г. пилотът Брус Гърнън, летящ с едномоторен самолет, разказва, че е преминал през странна мъгла между Бахамите и Флорида и е имал усещането, че е прелетял през „червеева дупка“ в мистериозното въздушно пространство.

Източник: New York Post    
Бермудски триъгълник Измамни вълни Корабокрушения Самолетни катастрофи Естествени явления Разгадаване на мистерията Океанограф Изчезвания Теория Атлантически океан
Последвайте ни

По темата

Зрелищна акция! Вдигнаха дерайлиралия трамвай с кран

Зрелищна акция! Вдигнаха дерайлиралия трамвай с кран

Александра Богданска засия на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Александра Богданска засия на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Стрелба в блок в София, има задържан

Стрелба в блок в София, има задържан

Кои са българите, поканени на мегапарада на Си Дзинпин в Китай

Кои са българите, поканени на мегапарада на Си Дзинпин в Китай

Линията на бедност скача на 764 лева от 2026 г.

Линията на бедност скача на 764 лева от 2026 г.

pariteni.bg
Сривът на германския автосектор продължава: раздели се с още 51 500 души

Сривът на германския автосектор продължава: раздели се с още 51 500 души

carmarket.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 1 ден
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 1 ден
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 1 ден

Виц на деня

Двама пияници седят на пейка. Единият казва: – Брат, виж – три луни! – Глупости! Средната е слънцето!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ужасяващата катастрофа между автомобил и автобус в София

Сарафов свика съвещание за инцидента, при който кола се вряза в автобус

България Преди 18 минути

Повече информация за хода на разследването ще бъде предоставена от наблюдаващия досъдебното производство прокурор

Семейството на загиналия в Ботевград сподели кадри с предполагаем дилър (ВИДЕО)

Семейството на загиналия в Ботевград сподели кадри с предполагаем дилър (ВИДЕО)

България Преди 21 минути

На кадрите се вижда, по думите им, как соченият от тях за наркодилър Поро продава дрога от прозореца на дома си

<p>Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Фон дер Лайен</p>

Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен

България Преди 1 час

"Тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи", уточни премиерът

Снимката е илюстративна

„Какво, за Бога, става?“ - мистериозен предмет, хвърлен от прозорец на Белия дом, предизвика спекулации

Свят Преди 2 часа

Непотвърдено видео показва как предмет пада от прозорец на най-горния етаж, предизвиквайки лавина от въпроси онлайн

Министър-председателят на Република България Росен Желязков

Премиерът Росен Желязков: Еврото не е чужда валута, а обща – за 400 млн. граждани

България Преди 2 часа

В Бургас той даде началото на поредица от информационни събития, които са част Национална информационна кампания за въвеждането на еврото в България

„Исторически парк” под запор: Над 2 млн. лв. дългове и спорни имотни сделки

„Исторически парк” под запор: Над 2 млн. лв. дългове и спорни имотни сделки

България Преди 2 часа

За година НАП е наложила общо 323 възбрани върху 137 имота, собственост на съпругата му

Петкова: Еврозоната е шанс за стабилност и растеж, но не е панацея

Петкова: Еврозоната е шанс за стабилност и растеж, но не е панацея

България Преди 2 часа

Финансовият министър подчерта, че членството в еврозоната ще донесе стабилност и инвестиции, но успехът зависи от спазването на правилата

Мили Боби Браун сподели първата снимка на осиновената си дъщеря

Мили Боби Браун сподели първата снимка на осиновената си дъщеря

Любопитно Преди 2 часа

21-годишната актриса качи снимки на семейството си, заедно с най-новото си попълнение

<p>Какво е състоянието на моториста, блъснат от бус в Разград</p>

Какво е състоянието на моториста, блъснат от бус в Разград

България Преди 2 часа

Мъжът е в тежко състояние, в кома и с опасност за живота

Шокиращ случай: Майка сама си направи секцио и спаси бебето си

Шокиращ случай: Майка сама си направи секцио и спаси бебето си

Свят Преди 2 часа

Жената живеела в едностайна колиба в малко планинско селце в южно Мексико – без ток, течаща вода и канализация

<p>Адвокатът на Паскал: Клиентът ми не е имал контакт с Асен Василев</p>

Адвокатът на Паскал: Г-н Николов не е имал личен контакт с Асен Василев или Бойко Рашков

България Преди 2 часа

Защитникът му категорично отрече мъжът да е „контрабандист №1”

<p>Фатално селфи: Жена загина след падане от 90 метра височина</p>

Фатално селфи: Жена загина след падане от 90 метра височина пред очите на сина си

Свят Преди 3 часа

"Приближавайки се към ръба, жената се подхлъзна на мокра дъска, падна от високо и загина"

<p>Колко ще струва новата еднодневна винетка</p>

Колко ще струва новата еднодневна винетка

България Преди 3 часа

Новите стикери ще бъдат въведени на 1 февруари

Иман Хелиф обжалва изискването за генетичен тест за пол

Иман Хелиф обжалва изискването за генетичен тест за пол

Любопитно Преди 3 часа

Спортният арбитражен съд съобщи в понеделник, че алжирската боксьорка е подала жалбата още миналия месец

<p>Възможните ремонти - &ldquo;невъзможните&rdquo; желания&nbsp;</p>

Възможните ремонти/“Невъзможните” желания 

Малките неща Преди 3 часа

Дали сте на “ти” с ремонтите или не различавате мече от по-рошава четка за боя?

Клои Грейс Мориц каза "Да!" на любимата си

Клои Грейс Мориц каза "Да!" на любимата си

Любопитно Преди 3 часа

Двете дами носеха сватбени тоалети, създадени от Louis Vuitton.

Всичко от днес

От мрежата

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg
1

Включи се в нашето рап предизвикателство и играй за вълнуващи награди!

sinoptik.bg
1

Късно лято през септември

sinoptik.bg

In memoriam: Почина легенда на Холивуд

Edna.bg

Алекс Богданска прикова погледите на червения килим във Венеция (ВИДЕО)

Edna.bg

Александър Исак в Ливърпул: Студено сбогом от клуба, топли думи от приятелите му

Gong.bg

Илиан Илиев: Не знаем докъде може да стигне Ямал

Gong.bg

МС предлага линията на бедност през 2026 г. да е 764 лева

Nova.bg

На живо по NOVA NEWS: Годишната реч на председателя на ЕК за състоянието на Евросъюза

Nova.bg