Учeн твърди, че е открил причината за мистерията на Бермудския триъгълник

У чeн твърди, че е открил причината за мистерията на Бермудския триъгълник, който е известен с корабокрушения, самолетни катастрофи и странни явления вече повече от 500 години, предаде New York Post.

Д-р Саймън Боксал, океанограф от Университета в Саутхемптън, обяснява, че този слабо дефиниран район в Атлантическия океан – дълго време обект на свръхестествени спекулации – е подложен на естествени, но изключително опасни явления.

„Масивни измамни вълни с височина около 30 метра, които се образуват при сливане на бури в региона, могат да погълнат кораби – понякога ги разкъсват наполовина – и да заличат всякакви следи“, обяснява Боксал.

„Има бури от юг и север, които се събират заедно. Ако към тях се добавят и други от Флорида, се формира потенциално смъртоносна комбинация от вълни“, допълва той.

„В крайна сметка не говорим за 10-метрова вълна, а за 20-метрова, а ако се срещнат три различни вълнови системи, могат да се появят вълни от около 30 метра. Нещо като супертанкер или голям товарен кораб може да бъде унищожено от такава вълна“, казва Боксал.

За да докажат теорията си, Боксал и неговият екип пресъздават обстоятелствата около изчезването на USS Cyclops – военен кораб, който потъва през 1918 г., преминавайки през района на т.нар. „Дяволски триъгълник“ с 309 души на борда, без да остави следи.

„Ако си представите измамна вълна с високи върхове на двата края и нищо под кораба, той буквално се пречупва на две. Ако това се случи, корабът може да потъне за две-три минути“, обяснява океанографът.

Тези вълни оказват толкова силен натиск върху кораба, че дъното му се повдига във въздуха, причинявайки срив и бързо потъване.

Боксал твърди също, че подобни вълни могат да обяснят и изчезването на около 20 самолета, преминавали през района, включително тренировъчен полет на военноморски бомбардировач през 1945 г., при който е загубен и спасителен самолет.

„Хората често игнорират фактите и числата. Имате реален проблем да убедите обществото, дори когато нещата са доказани“, казва Боксал.

Бермудският триъгълник, неофициално определен като район между Бермудските острови, Пуерто Рико и Маями, е обект на спекулации още от времето на Христофор Колумб. През 1492 г. Колумб записва в дневника си, че е наблюдавал „странни танцуващи светлини на хоризонта“ и аномалии в показанията на компаса.

Въпреки многото жертви, има и оцелели, които твърдят, че са преживели свръхестествени явления. През 1970 г. пилотът Брус Гърнън, летящ с едномоторен самолет, разказва, че е преминал през странна мъгла между Бахамите и Флорида и е имал усещането, че е прелетял през „червеева дупка“ в мистериозното въздушно пространство.