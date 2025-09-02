Колко ще струва новата еднодневна винетка

В ъвеждането на еднодневни винетки се прави, за да изпълним директива на ЕС. Новите винетки трябва да бъдат въведени от 1 февруари 2026 г., пише сайтът Pariteni.bg.

Цената на новият стикер ще е 4,09 евро,

става ясно от предложение за промени в Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

За уикенд винетка ще се плаща по 5,11 евро, а за седмична – 7,67 евро. Месечната винетка от следващата година ще струва 15,34 евро, тримесечната – 27,61 евро, а годишната – 49,60 евро.

Ако автомобил се движи по платената пътна мрежа без винетка,

то водачът на пътното превозно средство, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса в размер 36 евро.

Ако става въпрос за товарен автомобил, то компенсаторната такса за шофиране без тол такса на камиони до 12 тона ще бъде 77,21 евро. Ако товарният автомобил е над 12 тона с 2-3 оси – 213,72 евро. За автобуси до 12 тона глобата ще бъде 29,65 евро, а над 12 тона – 36,81 евро.

Постановлението влиза в сила от датата, определена с Решение на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото от Република България.

Плащането на таксите в левове може да се извършва само за период от един месец от датата на въвеждане на еврото

(период на двойно обращение на лева и еврото), пише още в проекта.