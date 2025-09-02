България

Колко ще струва новата еднодневна винетка

Новите стикери ще бъдат въведени на 1 февруари

2 септември 2025, 09:53
Колко ще струва новата еднодневна винетка
Източник: БГНЕС

В ъвеждането на еднодневни винетки се прави, за да изпълним директива на ЕС. Новите винетки трябва да бъдат въведени от 1 февруари 2026 г., пише сайтът Pariteni.bg.

Цената на новият стикер ще е 4,09 евро,

става ясно от предложение за промени в Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

За уикенд винетка ще се плаща по 5,11 евро, а за седмична – 7,67 евро. Месечната винетка от следващата година ще струва 15,34 евро, тримесечната – 27,61 евро, а годишната – 49,60 евро.

Ако автомобил се движи по платената пътна мрежа без винетка,

то водачът на пътното превозно средство, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса в размер 36 евро.

Ако става въпрос за товарен автомобил, то компенсаторната такса за шофиране без тол такса на камиони до 12 тона ще бъде 77,21 евро. Ако товарният автомобил е над 12 тона с 2-3 оси – 213,72 евро. За автобуси до 12 тона глобата ще бъде 29,65 евро, а над 12 тона – 36,81 евро.

Постановлението влиза в сила от датата, определена с Решение на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото от Република България.

Плащането на таксите в левове може да се извършва само за период от един месец от датата на въвеждане на еврото

(период на двойно обращение на лева и еврото), пише още в проекта.

По темата

Източник: Pariteni.bg    
винетка еднодневна стикер цени директива ЕС
Последвайте ни
Зрелищна акция! Вдигат дерайлиралия трамвай с кран

Зрелищна акция! Вдигат дерайлиралия трамвай с кран

Хванати за ръце Путин и Моди изпратиха послание към Вашингтон

Хванати за ръце Путин и Моди изпратиха послание към Вашингтон

Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен

Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен

„Какво, за Бога, става?“ - мистериозен предмет, хвърлен от прозорец на Белия дом, предизвика спекулации

„Какво, за Бога, става?“ - мистериозен предмет, хвърлен от прозорец на Белия дом, предизвика спекулации

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Kia приведе Stonic в синхрон с новия си дизайнерски език

Kia приведе Stonic в синхрон с новия си дизайнерски език

carmarket.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 1 ден
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 1 ден
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 1 ден

Виц на деня

Двама пияници седят на пейка. Единият казва: – Брат, виж – три луни! – Глупости! Средната е слънцето!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Българска делегация ще присъства на военния парад в Пекин

Българска делегация ще присъства на военния парад в Пекин

Свят Преди 16 минути

Освен международни лидери като Путин, Вучич и Моди, някои наши сънародници също ще участват в парада

Министър-председателят на Република България Росен Желязков

Премиерът Росен Желязков: Еврото не е чужда валута, а обща – за 400 млн. граждани

България Преди 45 минути

В Бургас той даде началото на поредица от информационни събития, които са част Национална информационна кампания за въвеждането на еврото в България

Мили Боби Браун сподели първата снимка на осиновената си дъщеря

Мили Боби Браун сподели първата снимка на осиновената си дъщеря

Любопитно Преди 1 час

21-годишната актриса качи снимки на семейството си, заедно с най-новото си попълнение

<p>Какво е състоянието на моториста, блъснат от бус в Разград</p>

Какво е състоянието на моториста, блъснат от бус в Разград

България Преди 1 час

Мъжът е в тежко състояние, в кома и с опасност за живота

Шокиращ случай: Майка сама си направи секцио и спаси бебето си

Шокиращ случай: Майка сама си направи секцио и спаси бебето си

Свят Преди 1 час

Жената живеела в едностайна колиба в малко планинско селце в южно Мексико – без ток, течаща вода и канализация

<p>Фатално селфи: Жена загина след падане от 90 метра височина</p>

Фатално селфи: Жена загина след падане от 90 метра височина пред очите на сина си

Свят Преди 1 час

"Приближавайки се към ръба, жената се подхлъзна на мокра дъска, падна от високо и загина"

<p>Възможните ремонти - &ldquo;невъзможните&rdquo; желания&nbsp;</p>

Възможните ремонти/“Невъзможните” желания 

Малките неща Преди 1 час

Дали сте на “ти” с ремонтите или не различавате мече от по-рошава четка за боя?

Клои Грейс Мориц каза "Да!" на любимата си

Клои Грейс Мориц каза "Да!" на любимата си

Любопитно Преди 1 час

Двете дами носеха сватбени тоалети, създадени от Louis Vuitton.

Трагедия в Судан: Свлачище в планините Мара отне живота на над 1000 души

Трагедия в Судан: Свлачище в планините Мара отне живота на над 1000 души

Свят Преди 2 часа

Дни на проливни дъждове предизвикаха бедствието в неделя, като само един човек е оцелял

<p>Как да започнете работа в страната със средна заплата над 10&nbsp;000 лв?</p>

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Швейцария

БезГранично Преди 2 часа

Всичко, което трябва да знаете, за да работите в държавата на високите заплати и спокойният начин на живот

Икономисти за бюджета: Заложените приходи са нереалистични

Икономисти за бюджета: Заложените приходи са нереалистични

България Преди 2 часа

„Бюджетът върви по план, но не по плана на Финансовото министерство, а по този на икономистите, които още в началото на годината предупредихме, че заложените приходи са нереалистични"

МААЕ откри следи от уран в обект, разрушен от Израел през 2007 г. в Сирия

МААЕ откри следи от уран в обект, разрушен от Израел през 2007 г. в Сирия

Свят Преди 2 часа

Правителството на сваления сирийски лидер Башар Асад твърдеше, че обектът в град Дейр аз Зор, където се е намирала сградата, е бил конвенционална военна база

<p>Димо Гяуров: Русия заглушава GPS, за да се пази от удари</p>

Димо Гяуров: Русия заглушава GPS, за да се пази от удари

България Преди 2 часа

„Няма никаква драма в случилото се. Не е вярно, че самолетът е кръжал с часове и че пилотите са кацали по хартиени карти. Това е излишен драматизъм“, заяви бившият шеф на Националната разузнавателна служба

<p>Баща от Ботевград заплаши дилъра на детето си със смърт</p>

Баща от Ботевград заплаши дилъра на детето си със смърт

България Преди 2 часа

„Ако хванат Поро, ще го убия, заявявам го! Аз имах един син и за мен животът е приключил”, категоричен е Сашо Христов

Нов протест във Варна в подкрепа на задържания кмет Коцев

Нов протест във Варна в подкрепа на задържания кмет Коцев

България Преди 2 часа

Благомир Коцев беше задържан в началото на юли

Путин: Отношенията между Русия и Китай достигнаха безпрецедентно равнище

Путин: Отношенията между Русия и Китай достигнаха безпрецедентно равнище

Свят Преди 3 часа

Срещата се проведе в кулоарите на мероприятията по случай 80-годишнината от края на Втората световна война

Всичко от днес

От мрежата

Каква температура харесват котките

dogsandcats.bg

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg
1

Изпращаме едно от най-горещите лета

sinoptik.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg

Алекс Богданска прикова погледите на червения килим във Венеция (ВИДЕО)

Edna.bg

Тези 3 зодии навлизат в мощна нова ера от 2 септември 2025 г.

Edna.bg

Челси продаде свой юноша на Фулъм

Gong.bg

Хамбургер ШФ финализира трансфера на Фабио Виейра

Gong.bg

Камерите на тол системата вече следят и средната скорост

Nova.bg

Близки на починалия в Ботевград разпространиха кадри, на които твърдят, че мъж продава наркотици (ВИДЕО)

Nova.bg