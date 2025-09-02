България

Стрелба в блок в София, има задържан

Живеещите в блока обяснили, че техен съсед от петия етаж започнал да блъска по входната им врата, но след като му отворили видели, че държи пистолет и бързо затворили

2 септември 2025, 11:35
Стрелба в блок в София, има задържан
Мъж произведе изстрели с газов пистолет по входна врата и беше задържан. Около 17 ч. на 31 август в Пето РУ е получен сигнал през телефон 112 за мъж, който стреля с газов пистолет по вратата на съседен апартамент, псува и ругае, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Незабавно към адреса са насочени екипи на Пето РУ.

Живеещите в блока обяснили, че техен съсед от петия етаж започнал да блъска по входната им врата,

но след като му отворили видели, че държи пистолет и бързо затворили. После се чули "гърмежи" от етажната площадка. Служителите установили гилзи от пистолет на мозайката в общото пространство на междуетажната площадка.

След като полицаите потърсили контакт със стрелеца в обитавания от него апартамент,

68-годишния мъж е установен в жилището си и задържан, иззет е и газов пистолет.

Оръжието не е регистрирано по надлежния ред. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325 от НК. Материалите са докладвани в Софийска районна прокуратура и на задържания е наложена мярка задържане за срок до 72 часа.

Предстои да бъде поискано от Софийски районен съд на обвиняемия да бъде наложена мярка за неотклонение задържане под стража“.

Източник: БГНЕС    
