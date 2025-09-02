Пари

Имаш въпроси за еврото? EVA има отговорите

Дигиталният асистент на Пощенска банка – бърз и доверен съветник в прехода към еврото и управлението на личните финанси

2 септември 2025, 12:24
Имаш въпроси за еврото? EVA има отговорите
Източник: Postbank

П риемането на еврото е една от най-значимите стъпки в икономическата история на България. В този ключов момент Пощенска банка отново поставя в центъра на вниманието си своите клиенти и тяхното удобство, като им предоставя банкиране от ново поколение - с едни от най-модерните дигитални решения на пазара.

Сред тях е EVA – иновативният дигитален асистент, който не просто отговаря на въпроси, а предоставя сигурност и яснота в реално време за всичко, свързано с еврото и твоите финанси. Интуитивен, ефективен и модерен, чатботът е достъпен във всички дигитални канали на банката

EVA – ТВОЯТА УДОБНА НАВИГАЦИЯ В ПРЕХОДА КЪМ ЕВРОТО

От началото на годината EVA отговаря на запитвания, свързани с темата за въвеждането на единната европейска валута. Можеш да търсиш информация за сметки, депозити, кредити, банкови карти и всички практически аспекти в периода на прехода. EVA ти отговаря бързо, точно и достъпно – както на български, така и на английски език, 24/7.

ЕДИН ДИГИТАЛЕН АСИСТЕНТ – ВПЕЧАТЛЯВАЩА КЛИЕНТСКА ОЦЕНКА

EVA е един от най-неуморните служители на банката. Тя вече е обслужила над 1.2 милиона потребители, и е отговорила на над 8 милиона запитвания. Стотици хиляди клиенти всеки месец предпочитат бързината и лекотата на общуването с EVA. Само за първите 7 месеца на 2025 г. тя е реализирала над 320 000 разговора, като прогнозата е да надмине 560 000 до края на годината.

С помощта на нов AI модел и със скорост на отговор под 0.1 секунда тя разбира по-добре въпросите и контекста, дава точни, кратки и полезни съвети – и е особено ценна в настоящата ситуация, когато хиляди клиенти, като теб търсят информация за прехода към еврото. От въпроси дали ще има промени в сметките и месечните ти вноски, до условията по кредитни продукти и депозитите – EVA ще ти даде ясни отговори по над 800 финансови теми, с готовност да отговори на десетки хиляди потенциални въпроси. Клиентите възприемат EVA като дигитален помощник, на чийто съвети могат да разчитат, а статистиката показва, че те общуват с нея регулярно и се завръщат за още информация. Новата гореща тема го доказва. Имаш въпрос за еврото? EVA има отговор – по всяко време и навсякъде. От нея можеш да разбереш и кои са актуалните продукти на банката, свързани с предстоящия преход към новата валута, които ти дават възможност разумно да управляваш своите финанси.

Източник: postbank

ДЕПОЗИТ „НАПРЕД“ – СТАБИЛНОСТ И ДОХОДНОСТ СЕГА

В период на икономическа промяна въпросът „Kакво да направя с наличните си средства?“ е изключително актуален. Затова Пощенска банка предлага и практическо решение – депозит „Напред“, с който превалутираш средствата си  в евро още сега по фиксинг на БНБ и получаваш лихвата авансово. Още една чудесна възможност не просто да внесеш спестяванията си без такса, но и да получиш лихвата си веднага.

УНИКАЛНА ТЕХНОЛОГИЯ В УСЛУГА НА КЛИЕНТА

EVA е първият банков чатбот в България с гласова комуникация и естествено звучащи отговори, постигнати чрез уникална, високотехнологична и интелигентна Text-to-Speech технология, създадена по най-високи стандарти. EVA провежда десетки хиляди гласови разговори всеки месец, което я прави не само високо ефективен служител, но и истински глас на съвременното банкиране. EVA не просто отговаря на въпроси – тя изгражда доверие в процеса на промяна. С интуитивен интерфейс, скорост и сигурност, EVA показва как изглежда бъдещето на банкирането – и как всеки клиент може да бъде спокоен, информиран и подготвен за него.

EVA – ДИГИТАЛЕН ПАРТНЬОР, КОЙТО TE РАЗБИРА

EVA не е просто дигитален асистент, а доверен съветник в навигацията из новата реалност с еврото. Тя е симпатичен, разумен и бърз помощник, който няма нужда от среща с теб на гише в офиса – достъпна е по всяко време във всички дигитални и комуникационни канали на Пощенска банка – уеб сайт, мобилно и интернет банкиране, Facebook Messenger и Viber. А когато въпросът е по-сложен, EVA умее да насочва и към реален банков експерт – чрез интегрирания Live Chat. EVA доказва, че технологиите могат не просто да информират, а да бъдат истински партньор в решенията ти.

От EVA можеш да научиш още за разнообразните продукти и услуги от портфолиото на Пощенска банка – дигиталния портфейл „ONE wallet by Postbank“, приложението за мобилно банкиране „m-Postbank“, интернет банкирането „e-Postbank“, както и модерния способ за потвърждаване на онлайн плащания  „m-Token Postbank“. Можеш да научиш повече за дигиталните зони за експресно банкиране, пълна информация за офисите и разположението на ATM устройства на банката, а също и детайли относно предлаганите от Пощенска банка продукти – потребителски и жилищни кредити, разплащателни сметки, депозити, кредитни и дебитни карти, застраховки, пакетни програми и други. Целта на EVA е да бъде твоят достъпен финансов консултант, който удовлетворява индивидуалните ти  потребности и ти осигурява дистанционна връзка с банката 24 часа, без почивен ден, 7 дни в седмицата.

Повече информация за EVA, за депозит „Напред“ и всички продукти на Пощенска банка може да откриеш на www.postbank.bg и в офисите на банката в цялата страна.

