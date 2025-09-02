Мили Боби Браун сподели първата снимка на осиновената си дъщеря

М или Боби Браун сподели в понеделник първата си снимка в Instagram на осиновеното си момиченце, предаде Page Six.
Звездата от сериала „Stranger Things“ публикува кадър, на който съпругът ѝ Джейк Бон Джоуви носи столчето за кола с дъщеря им, докато двамата се отправят към частен самолет. Към снимката тя добави само няколко емотикона: „🍼✨🐥“.
21-годишната актриса показа и други моменти – как Бон Джоуви я целува по бузата, селфи с бралет с леопардов принт и шал за глава, гледка към провинцията и снимка на прасе, седнало в кал.
#MillieBobbyBrown shares a glimpse into her life as a new mom with some wholesome photos with #JakeBongiovi & their little sunshine. 🥺#Celebs pic.twitter.com/NsSukO1DR0— Filmfare (@filmfare) September 2, 2025
Публикациите ѝ идват, след като на 21 август Браун и Бон Джоуви обявиха, че са разширили семейството си чрез осиновяване. „Това лято посрещнахме нашето сладко момиченце. Ние сме изключително развълнувани да се впуснем в тази красива нова глава от родителството – в мир и уединение,“ написаха те в съвместно изявление.
Millie Bobby Brown and Jake Bongiovi announce they have welcomed a baby girl through adoption. pic.twitter.com/gp6gkkX5bV— Stranger News (@StrangerNews11) August 21, 2025
В същия ден двамата бяха забелязани в Ийст Хамптън, Ню Йорк, докато разхождат бебето в количка. Актрисата носеше розов суичър с надпис „Mother“ и държеше телефонен калъф с буквите „RWB“, намек за инициалите на момиченцето. На 24 август двойката бе видяна и на пазар в Ню Йорк – Джейк буташе количката, а Мили носеше малък букет.
Millie Bobby Brown shares first photo of baby she adopted with husband Jake Bongiovi https://t.co/e3RmO7x9zK pic.twitter.com/NMag9P7aAu— Page Six (@PageSix) September 1, 2025
Браун и Бон Джоуви сключиха брак през 2024 г.
По-рано тази година актрисата сподели в подкаста „Smartless“, че винаги е искала да стане млада майка. „Разбира се, искам да се съсредоточа върху това да се утвърдя като актриса и продуцент, но също така за мен е важно да създам семейство,“ каза тя. По думите ѝ съпругът ѝ винаги е подкрепял мечтата ѝ, но настоявал да се оженят, преди да имат деца.