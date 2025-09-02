Любопитно

Мили Боби Браун сподели първата снимка на осиновената си дъщеря

21-годишната актриса качи снимки на семейството си, заедно с най-новото си попълнение

2 септември 2025, 10:32
Мили Боби Браун Джейк Бон Джоуви
Източник: Getty Images

М или Боби Браун сподели в понеделник първата си снимка в Instagram на осиновеното си момиченце, предаде Page Six.

Звездата от сериала „Stranger Things“ публикува кадър, на който съпругът ѝ Джейк Бон Джоуви носи столчето за кола с дъщеря им, докато двамата се отправят към частен самолет. Към снимката тя добави само няколко емотикона: „🍼✨🐥“.

21-годишната актриса показа и други моменти – как Бон Джоуви я целува по бузата, селфи с бралет с леопардов принт и шал за глава, гледка към провинцията и снимка на прасе, седнало в кал.

Публикациите ѝ идват, след като на 21 август Браун и Бон Джоуви обявиха, че са разширили семейството си чрез осиновяване. „Това лято посрещнахме нашето сладко момиченце. Ние сме изключително развълнувани да се впуснем в тази красива нова глава от родителството – в мир и уединение,“ написаха те в съвместно изявление.

В същия ден двамата бяха забелязани в Ийст Хамптън, Ню Йорк, докато разхождат бебето в количка. Актрисата носеше розов суичър с надпис „Mother“ и държеше телефонен калъф с буквите „RWB“, намек за инициалите на момиченцето. На 24 август двойката бе видяна и на пазар в Ню Йорк – Джейк буташе количката, а Мили носеше малък букет.

Браун и Бон Джоуви сключиха брак през 2024 г.

По-рано тази година актрисата сподели в подкаста „Smartless“, че винаги е искала да стане млада майка. „Разбира се, искам да се съсредоточа върху това да се утвърдя като актриса и продуцент, но също така за мен е важно да създам семейство,“ каза тя. По думите ѝ съпругът ѝ винаги е подкрепял мечтата ѝ, но настоявал да се оженят, преди да имат деца.

Източник: Page Six    
Мили Боби Браун Джейк Бонджови Осиновяване Бебе Родителство Семейство Актриса Stranger Things
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 1 ден
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 1 ден
"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 1 ден
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 1 ден

