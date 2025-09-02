БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Швейцария

Т ърсите работа в Швейцария? Не сте единствените. Швейцария е мощна икономика, дом на големи мултинационални компании, основаващи се на финансови услуги и фармацевтични продукти.

Швейцария е деветата най-предпочитана страна на континента за български емигранти. Към 2023 г. в Швейцария живеят 13 354 българи, което е приблизително колкото населението на Несебър или Берковица.

Като български гражданин имате отлична възможност да се включите в швейцарския трудов пазар без необходимост от визови процедури и с минимални административни препятствия.

Тук ще откриете ключова информация – от нужните документи за регистрация на фирма до пребиваване в страната и къде е най-силно търсенето, което ще улесни новоти ви начало в Швейцария!

Заетост

Пазарът на труда в Швейцария е динамичен и конкурентен, с едно от най-ниските нива на безработица в Европа и отлични перспективи за квалифицирани специалисти, особено в сферите на финансите, фармацевтиката, инженерството и информационните технологии.

Към декември 2024 г. населението на Швейцария е приблизително 9,034 милиона души. БВП на глава от населението достига около 88 956 евро през 2024 г., което е значително над средното за ЕС27.

Официалните езици в Швейцария са немски, френски, италиански и реторомански, като най-широко използвани са немският и френският. В международните компании и финансовия сектор английският също е често срещан и може да бъде основен език на работа.

Работното време в Швейцария обикновено е от понеделник до петък, със средна работна седмица между 40 и 42 часа. Възможни са гъвкави работни договори, както и работа на непълно работно време, особено в сектора на услугите.

Всички служители подлежат на задължително социално и здравно осигуряване. За разлика от много други европейски държави, вноските за здравно осигуряване в Швейцария се плащат директно от гражданите чрез частни здравноосигурителни каси, като работодателите обикновено покриват част от другите осигуровки (пенсионни и за безработица). Самонаетите лица сами поемат своите разходи.

За признаване на чуждестранни дипломи и професионални квалификации е необходимо да се обърнете към Swiss ENIC (Swiss National Academic Recognition Information Centre), който предоставя официална информация и процедури.

Полезни официални портали:

ch.ch – централен портал на швейцарските власти

recognition.swiss – за справка по признаване на професионални квалификации

Swiss ENIC през Swissuniversities – за дипломи от чужбина

През 2024 г. най-значим недостиг на кадри в страната се наблюдава в следните професионални области:

Наука и инженерство;

Здравеопазване;

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Работа в Швейцария като гражданин на ЕС

Не са необходими специални разрешителни, ако сте гражданин на страна от ЕС или ЕАСТ (Европейска асоциация за свободна търговия) и искате да работите или да стартирате бизнес в Швейцария, благодарение на Споразумението за свободно движение на хора между Швейцария и ЕС. Достатъчно е да притежавате валидна лична карта или паспорт.

Регистрация на пребиваване

Като гражданин на ЕС можете да пребивавате в Швейцария до 90 дни без виза само с валидна лична карта или паспорт. За по-дълъг престой е необходимо разрешително за пребиваване.

Швейцария прилага принципа „ius sanguinis“ – гражданството се придобива по произход (родители), а не по място на раждане.

Гражданство може да се получи по три начина:

Обикновена натурализация – след минимум 10 години престой в страната и притежание на C разрешение.

Опростена натурализация – за съпрузи на швейцарски граждани, за лица от трето поколение, родени в Швейцария, както и за някои специални случаи (напр. хора без гражданство).

Възстановяване на гражданство – за лица, които са го загубили в миналото (напр. чрез отказ).

Заявления се подават в местната община (Gemeinde/Commune/Comune). Препоръчва се консултация със специалист по имиграционно право за актуална информация и съдействие.

Минимална и средна заплата

Швейцария няма законоустановена минимална заплата. Заплатите се определят основно чрез колективно договаряне, което обхваща около 45% от работниците (OECD-ICTWSS). Това означава, че значителна част от наетите не са защитени от национален минимален праг на възнагражденията.

Средната заплата през 2025 г. възлиза на около 80 000 швейцарски франка годишно (\~82 000 €), според международната консултантска фирма Willis Towers Watson. След приспадане на данъците, средностатистическият човек получава около 5 500 € на месец нето, или над 10 500 лева, което позволява комфортен начин на живот. Средната нетна заплата в България от началото на 2024 г. е около 2 198 лв.

Въпреки това, Швейцария остава най-скъпата страна за живеене в Европа. За да се живее удобно, е необходим месечен доход от поне 4 500–5 500 швейцарски франка (между 9,360 лв и 11,440 лв).

Как да бъдете самостоятелно заети в Швейцария

За да работите като самостоятелно заето лице в Швейцария, трябва да се регистрирате в местната общинска администрация (Gemeinde/Commune/Comune) и да получите данъчен номер от Федералната данъчна администрация (ESTV/Administration fédérale des contributions). Ако дейността ви подлежи на ДДС, е необходимо да се регистрирате и като платец на ДДС (Mehrwertsteuer / TVA / IVA).

Самостоятелно заетите лица са задължени да декларират и плащат данъци, както и социалноосигурителни вноски, включително за пенсионно и здравно осигуряване.

Най-често срещаните правни форми за самостоятелна дейност в Швейцария са:

Единствен собственик (Einzelfirma / entreprise individuelle / ditta individuale) – подходящо за малък бизнес или фрийланс;

Дружество с ограничена отговорност (GmbH / Sàrl / Sagl) – за по-големи проекти и с ограничена лична отговорност;

Акционерно дружество (AG / SA / SA) – подходящо за по-големи компании и инвестиции.

Стъпки за започване на самостоятелна дейност в Швейцария

Изберете подходящата правна форма според вида и мащаба на бизнеса.

Регистрирайте фирмата в търговския регистър (Handelsregister / Registre du commerce / Registro di commercio).

Получете данъчен номер и се регистрирайте за ДДС, ако е приложимо.

Отворете банкова сметка на името на бизнеса.

За определени професии или регулирани дейности може да се изисква специално уведомление или разрешение от съответната търговска камара или регулаторен орган.

Трудови договори в Швейцария

Срочен трудов договор:

Договор с фиксиран срок, който може да бъде подновяван. При продължително удължаване или повторение на договора, той може да се разглежда като безсрочен съгласно швейцарското трудово законодателство.

Безсрочен трудов договор:

Стандартен договор без фиксиран краен срок, с уговорено работно време (пълно или непълно), който може да бъде прекратен с писмено предизвестие в съответствие с швейцарския Трудов кодекс (Code des obligations / Obligationenrecht).

Договори за временна или гъвкава заетост:

Често се използват договори за непълно работно време, фрийланс (самостоятелна заетост) или временни трудови договори чрез агенции за временна заетост (Temporärbüros / agences de travail temporaire).

Прекратяване на трудов договор:

Договорът може да се прекрати по взаимно съгласие или чрез писмено предизвестие според изискванията на швейцарското трудово законодателство. Продължителността на предизвестието зависи от трудовия стаж и договора.

На добър път и до нови срещи!