Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

За първи път актьор от такава величина играе Владимир Путин

31 август 2025, 20:51
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Източник: БТА/АР

А ктьорът Джуд Лоу не се страхува от "последствия" заради ролята на руския президент Владимир Путин в новия си филм "Магьосникът от Кремъл", чиято премиера е на кинофестивала във Венеция, предадоха осведомителните агенции. 

Джуд Лоу в образа на Путин: Вижте първи кадри от "Магьосникът от Кремъл"

На пресконференция преди прожекцията Лоу отбеляза, че не се притеснява от реакцията на руския лидер. "Надявам се, че не съм наивен, но не се страхувам от последствия", каза 52-годишният британски актьор във Венеция. 

Той обясни, че в началото не е знаел много за живота и личността на Владимир Путин и разчитал на многото изображения и видеоклипове с него, отбелязва АФП. В един момент "това се превърна в нещо като мания, търсиш все повече и повече актуален материал", допълни Лоу. За превъплъщението в образа на Путин най-голямото предизвикателство било това, че публичният образ на руския лидер не дава почти никаква представа за него, е мнението на актьора.

Източник: БТА/АР

За първи път актьор от такава величина играе Владимир Путин, информира АП. 

В екранизацията на едноименния роман на Джулиано да Емполи режисьорът Оливие Асаяс показва възхода на Путин до президентския пост. Историята е разказана от гледна точка на негов млад съветник (в образа е актьорът Пол Дейно), който е измислен герой, но се смята, че е базиран на руския политик Владислав Сурков, отбелязва ДПА. 

"Чувствах се уверен, че в ръцете на Оливие и със сценария тази история ще бъде разказана интелигентно, с нюанси и внимание", каза Джуд Лоу пред журналисти.

„Не търсехме противоречия само заради противоречията. Това е герой в по-широка история. Не се опитвахме да определяме нищо за никого", добави той. 

Източник: БТА/АР

С режисьора Асаяс са на едно мнение, че не искат да представят "интерпретация на Путин"“. Екипът е работил в тясно сътрудничество с гримьори и фризьори, като са използвани препратки от онзи период от живота на Путин, за да създаде убедителна прилика. "Удивително е какво може да направи една добра перука", отбеляза Джуд Лоу.

На въпроса дали е извлякъл нещо положително от ролята, актьорът отговори: "Научих джудо". Путин е известен джудист, припомня ДПА.

"Магьосникът от Кремъл" се състезава с още 20 филма за наградата на форума „Златен лъв“, която ще бъде връчена на 6 септември. Кинофестивалът във Венеция започна на 27 август.

Източник: Теодора Славянова/БТА    
Джуд Лоу Владимир Путин Магьосникът от Кремъл Кинофестивал във Венеция Филмова роля
