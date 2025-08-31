България

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Ето кои са засегнатите райони

31 август 2025, 21:01
Почина големият поет и преводач Кирил Кадийски

Почина големият поет и преводач Кирил Кадийски
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Президентът Радев изкачи Черни връх за 130 години туризъм у нас (СНИМКИ)

Президентът Радев изкачи Черни връх за 130 години туризъм у нас (СНИМКИ)
На прага на есента: Какво време ни очаква през септември

На прага на есента: Какво време ни очаква през септември
Спекулациите около изграждането на нови военни заводи у нас – Тодор Тагарев ги определи като

Спекулациите около изграждането на нови военни заводи у нас – Тодор Тагарев ги определи като "руска пропаганда"
Скариди в Дунав озадачиха рибари и учени

Скариди в Дунав озадачиха рибари и учени
Буря опустоши Кюстендил за секунди: Десетки изкоренени дървета и повредени автомобили

Буря опустоши Кюстендил за секунди: Десетки изкоренени дървета и повредени автомобили
Премиерът Желязков и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще посетят ВМЗ - Сопот

Премиерът Желязков и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще посетят ВМЗ - Сопот

П оловин София остава без топла вода от утре сутрин до 9-и септември. Причината е планиран ремонт по мрежата, който е част от годишната профилактика, предава NOVA.

Без топлоподаване ще останат редица квартали като „Гео Милев“, „Изток“, „Изгрев“, „Дианабад“, „Дървеница“, „Студентски град“, „Витоша“, „Хладилника“, „Младост“, „Дружба“ и други.

Предстои плановият ремонт на ТР „София Изток“ в топлоизточника и топлопреносната мрежа, като част от годишната профилактика на основните и спомагателни съоръжения на топлорайоните в столицата. По време на ремонта ще бъде временно преустановено топлоподаването към част от потребителите.

В периода от 01:00 ч. на 01.09.2025 г. до 23:59 ч. на  09.09.2025 г., без топлоподаване ще бъдат следните квартали: 

ж.к. „Христо Смирненски“, кв. „Гео Милев“, кв. „Изток“, кв. „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, ж.к. “Младост 1, 1А, 2, 3, 4“, кв. „Мусагеница“, кв. „Полигона“, кв. „Студентски град“, кв. „Витоша“, кв. „Малинова долина“, ж.к. „Дървеница“, ж.к. „Дружба 1 и 2“, кв. „Хладилника“, част от кв. „Лозенец“: в карето между ул. „Филип Кутев“, бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Стоян Михайловски“, ул. „Арх. Йордан Миланов“, ул. „Борова гора“, ул. „Митрополит Кирил Видински“, ул. „Елин Пелин“, ул. „Миджур“, ул. „Крум Попов“, бул. „Арсеналски“, ул. „Богатица“, ул. „Кожух планина“, Южен парк, ул. „Козяк“ и  ул. „Емилиян Станев“, Университетска болница „Лозенец“ (Правителствена болница), Посолство на САЩ, част от кв. „Яворов“: в карето между бул. „Михай Еминеску“, бул. „Цариградско шосе“ ул „Александър Жендов“ и бул. „Шипченски проход“, „Промишлен район – Гара Искър“, Комплекс „Враня“- БАН и НИМХ, ОП „Зоологическа градина - София”.

По време на плановия ремонт ще се подменят амортизирана арматура и компрометирани топлопроводи, както и ще бъде извършена проверка на основните и спомагателни съоръжения в централата.

Без топла вода София Планови ремонти Топлопреносна мрежа Годишна профилактика Спиране на топлоподаването
Последвайте ни
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Новият геополитически триъгълник: Как унижението от Тръмп тласна Моди към Путин и Си

Новият геополитически триъгълник: Как унижението от Тръмп тласна Моди към Путин и Си

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

pariteni.bg
Кои са най-редките и скъпи автомобили в света

Кои са най-редките и скъпи автомобили в света

carmarket.bg
Огромен пожар се разгоря край София
Ексклузивно

Огромен пожар се разгоря край София

Преди 1 ден
Втори случай на треска чикунгуня в Русия
Ексклузивно

Втори случай на треска чикунгуня в Русия

Преди 23 часа
<p>Паскал свидетелствал срещу Асен Василев</p>
Ексклузивно

Паскал свидетелствал срещу Асен Василев

Преди 1 ден
Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин
Ексклузивно

Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин

Преди 1 ден

Виц на деня

– Мило, сега като сме женени, ще започнеш ли да слушаш какво казвам? – Да… но не обещавам, че ще го помня!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мерц: Войната в Украйна ще продължи дълго, Русия не се отказва

Мерц: Войната в Украйна ще продължи дълго, Русия не се отказва

Свят Преди 2 часа

"Вътрешно се подготвям за това, че тази война ще продължи дълго време“, каза Мерц в интервю

60 000 без ток в Украйна: Зеленски с план за ответни удари в Русия

60 000 без ток в Украйна: Зеленски с план за ответни удари в Русия

Свят Преди 3 часа

Най-голямата частна енергийна компания в Украйна - ДТЕК, съобщи, че руски дронове са атакували четири енергийни съоръжения в Одеска област през нощта

Кремъл: Европа възпрепятства усилията на Тръмп за постигане на мир в Украйна

Кремъл: Европа възпрепятства усилията на Тръмп за постигане на мир в Украйна

Свят Преди 6 часа

Европейските сили казват, че не вярват, че Путин иска мир в Украйна

<p>Ключова среща: Ердоган и Си Дзинпин чертаят бъдещето на Изтока</p>

Среща на върха: Ердоган разговаря със Си Цзинпин преди форума на ШОС в Тянцзин

Свят Преди 7 часа

Двамата лидери са обсъдили редица въпроси и са оценили икономическото сътрудничество между Турция и Китай

Израел удари говорител на "Хамас", готви офанзива в Газа

Израел удари говорител на "Хамас", готви офанзива в Газа

Свят Преди 7 часа

Това заяви днес премиерът на страната Бенямин Нетаняху

Папа Лъв XIV призова за край на "пандемията на оръжията" и мир в Украйна

Папа Лъв XIV призова за край на "пандемията на оръжията" и мир в Украйна

Свят Преди 7 часа

Първият американски папа говори на английски език пред събралото се на площад „Свети Петър“ множество

Украйна опровергава руските военни твърдения

Украйна опровергава руските военни твърдения

Свят Преди 8 часа

Началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва, че от март насам Русия е завзела над 3500 кв. км украинска територия

<p>&quot;Хамас&quot; потвърди смъртта на Мохамед Синуар</p>

"Хамас" потвърди смъртта на Мохамед Синуар - един от лидерите си

Свят Преди 8 часа

Синуар беше ръководителят на "Хамас" за ивицата Газа

Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за Газа

Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за Газа

Свят Преди 8 часа

Очаква се към тази флотилия да се присъединят „десетки“ допълнителни лодки, които ще отплават от Тунис

Военни и хеликоптер "Кугър" помагат за гасенето на огромния пожар в Рила

Военни и хеликоптер "Кугър" помагат за гасенето на огромния пожар в Рила

България Преди 9 часа

В помощ на огнеборците и горските служители днес участват 20 военнослужещи

<p>&quot;Урсула фон дер Лайен не е желана тук&quot;</p>

Протест на "Възраждане" пред ВМЗ Сопот срещу Урсула фон дер Лайен

България Преди 9 часа

Не искаме да участваме с производство на оръжия във войната между Русия и Украйна, заявиха присъстващи

След атаката срещу АЕЦ "Курск": Енергоблок 3 работи на пълна мощност

След атаката срещу АЕЦ "Курск": Енергоблок 3 работи на пълна мощност

Свят Преди 10 часа

Радиационният фон на промишлената площадка на централата и прилежащата територия не е променен

<p>Кадри разказват за сватбата на най-богатата принцеса в Европа</p>

Най-богатата принцеса в Европа се омъжи

Любопитно Преди 11 часа

Принцеса Мари Каролин се омъжи за венецуелския инвестиционен мениджър Леополдо Мадуро Волмер

Пожар на сметището в Цалапица

Пожар на сметището в Цалапица

България Преди 11 часа

Уведомени са и дежурните еколози на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив

Израел удари "Хизбула" в Южен Ливан

Израел удари "Хизбула" в Южен Ливан

Свят Преди 11 часа

ЦАХАЛ поразиха военна инфраструктура на "Хизбула", се казва в изявление на армията

<p>Знаете ли кого почитаме днес? Историите на двама велики светци&nbsp;</p>

Животът и мъченичеството на Св. Киприян - пример за вяра

Любопитно Преди 11 часа

Той е роден в 210 г. в заможно езическо семейство в град Картаген

Всичко от днес

От мрежата

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Разминавания в либидото? Ето го решението!

Edna.bg

Притча: Изречението, с което ще постигнем душевен мир

Edna.bg

Веласкес: Не беше никак лесно, имаше умора

Gong.bg

Резултити и голмайстори в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Урсула фон дер Лайен в Сопот: 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Протестиращи нападнаха екип на NOVA в Сопот (ВИДЕО)

Nova.bg