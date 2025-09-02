Любопитно

Иман Хелиф обжалва изискването за генетичен тест за пол

Спортният арбитражен съд съобщи в понеделник, че алжирската боксьорка е подала жалбата още миналия месец

2 септември 2025, 09:50
Иман Хелиф обжалва изискването за генетичен тест за пол
Източник: istock

О лимпийската шампионка Иман Хелиф обжалва решението на Световната боксова асоциация, което ѝ забранява участие в предстоящи състезания, освен ако не се подложи на генетичен тест за определяне на пола, пише New York Times.

Спортният арбитражен съд (CAS) съобщи в понеделник, че алжирската боксьорка е подала жалбата още миналия месец.

Хелиф кандидатстваше за участие в световното първенство по бокс, започващо този четвъртък, но CAS потвърди, че е отхвърлил искането ѝ за временно спиране на решението на World Boxing, докато делото бъде разгледано по същество.

Миналата година Хелиф завоюва златен медал на Олимпийските игри в Париж на фона на международен дебат около нея и Лин Ю-тинг от Тайван – също златна медалистка. Предишният ръководен орган на олимпийския бокс – доминираната от Русия Международна боксова асоциация (IBA) – дисквалифицира двете състезателки от световното първенство през 2023 г., като заяви, че не са преминали „неуточнени тестове за допустимост“. Малко след това обаче IBA беше лишена от правомощия заради дългогодишни нарушения и скандали.

Международният олимпийски комитет (МОК) пое организацията на последните два олимпийски турнира по бокс и приложи стандартите за допустимост по пол, използвани на предишни Игри. Според тези правила Хелиф и Лин имаха право да се състезават.

Оттогава World Boxing получи временно одобрение да организира боксовия турнир на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., но е под нарастващ натиск от страна на боксьори и федерации да въведе ясни критерии за допустимост, свързани с пола.

През май ръководният орган въведе задължителни тестове за определяне на пола на всички състезатели и при обявяването на политиката специално спомена Хелиф – за което по-късно се извини.

Алжирската шампионка вече заяви, че планира да защити олимпийската си титла в полусредна категория на Игрите в Лос Анджелис. Междувременно новият президент на МОК, Кърсти Ковънтри, инициира създаването на работна група, която да разгледа въпросите, свързани с критериите за допустимост по пол.

Иман Хелиф Генетичен тест Бокс Олимпийски игри World Boxing CAS Забрана за участие Критерии за пол
