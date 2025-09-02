България

Икономисти за бюджета: Заложените приходи са нереалистични

„Бюджетът върви по план, но не по плана на Финансовото министерство, а по този на икономистите, които още в началото на годината предупредихме, че заложените приходи са нереалистични"

2 септември 2025, 09:09
Димо Гяуров: Русия заглушава GPS, за да се пази от удари

Баща от Ботевград заплаши дилъра на детето си със смърт

Нов протест във Варна в подкрепа на задържания кмет Коцев

Определят линията на бедност за 2026 г.

Трамвай, оставен без надзор, помля коли и потроши подлез в София

Полиция в Ботевград заради разгневена тълпа след смъртта на мъж

Откраднаха скулптурата на тюлена-монах край Маслен нос

МФ отчете над 4 милиарда лева дефицит в бюджета

Ф искалната ситуация в страната продължава да буди притеснения, след като Министерството на финансите отчете бюджетен дефицит от близо 4,3 млрд. лв. към края на юли – само пет месеца преди края на годината. На фона на заложения официално годишен дефицит от 6,4 млрд. лв., все по-често се коментира дали България ще се принуди да вдигне данъци, включително ДДС, предаде NOVA.

Темата коментираха изпълнителният директор на Съюз за стопанска инициатива Михаил Кръстев и икономистът и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ Васил Караиванов в студиото на „Здравей, България”. Според тях вдигането на данъци няма да реши структурните проблеми на бюджета.

„Бюджетът върви по план, но не по плана на Финансовото министерство, а по този на икономистите, които още в началото на годината предупредихме, че заложените приходи са нереалистични,“ коментира Михаил Кръстев.

По думите му приходите не растат с темповете, които правителството е предвидило, а разходните политики са съсредоточени основно в социалната сфера.

По думите му

приходите не растат с темповете, които правителството е предвидило, а разходните политики са съсредоточени основно в социалната сфера.

Увеличението на данъците няма да реши структурния проблем. Повишаването на ДДС с 2% може да донесе около 5 млрд. лв. допълнителни приходи, но само разходите на НОИ за последните пет години са скочили с около 15 млрд. лв. Това е временно решение, което ще натовари бизнеса и домакинствата“, категоричен е Кръстев.

Васил Караиванов подчерта, че бюджетът е изготвен на база четиригодишна програма, съгласувана с европейските партньори, но реалните процеси водят до силно натрупване на дефицит. Трябва да стане чудо, за да се удържи рамката от 6,6 млрд. лв. към края на годината“, посочи той.

Според икономиста

основният проблем не е самият размер на дефицита, а фактът, че е изграден върху нереалистични приходи и прекомерни разходи.

Когато планът е грешен, изпълнението му води до още по-големи проблеми. В момента плащаме пенсии и заплати в публичния сектор със средства от нов дълг това е структурен дисбаланс“, добави Караиванов.

Източник: NOVA    
Бюджетен дефицит Данъци Повишаване на ДДС Фискална ситуация Структурни проблеми на бюджета Нереалистични приходи Прекомерни разходи Държавен бюджет Икономически експерти Държавен дълг
Последни новини

<p>Колко ще струва новата еднодневна винетка</p>

Колко ще струва новата еднодневна винетка

България Преди 7 минути

Новите стикери ще бъдат въведени на 1 февруари

Иман Хелиф обжалва изискването за генетичен тест за пол

Иман Хелиф обжалва изискването за генетичен тест за пол

Любопитно Преди 10 минути

Спортният арбитражен съд съобщи в понеделник, че алжирската боксьорка е подала жалбата още миналия месец

МААЕ откри следи от уран в обект, разрушен от Израел през 2007 г. в Сирия

МААЕ откри следи от уран в обект, разрушен от Израел през 2007 г. в Сирия

Свят Преди 52 минути

Правителството на сваления сирийски лидер Башар Асад твърдеше, че обектът в град Дейр аз Зор, където се е намирала сградата, е бил конвенционална военна база

Започна срещата на Владимир Путин и Си Цзинпин в Пекин

Започна срещата на Владимир Путин и Си Цзинпин в Пекин

Свят Преди 1 час

Путин и Си Цзинпин проведоха преговори в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война

Булевард "Панчо Владигеров"

Променят движението по столичния бул. „Панчо Владигеров“

България Преди 2 часа

В компрометираната отсечка ще бъдат пропускани само леки автомобили в едното платно

Външният министър на Белгия Максим Прево

Белгия също ще признае Палестина

Свят Преди 2 часа

Белгийският външен министър обяви "строги санкции" за Израел

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун в бронирания си влак

Ким Чен-ун пристигна в Пекин с бронирания си влак

Свят Преди 3 часа

Очаква се той да присъства на военния парад в Пекин в сряда

Криптофондът на Тръмп се спъна още на старта си

Криптофондът на Тръмп се спъна още на старта си

Технологии Преди 3 часа

Излизането му на борсата беше дългоочаквано, но не изпълни целите

Сигналът „Уау!“ Вероятно е от извънземен източник и е по-мощен, отколкото си мислехме

Сигналът „Уау!“ Вероятно е от извънземен източник и е по-мощен, отколкото си мислехме

Любопитно Преди 3 часа

Сигналът е източник на спекулации в общността на „извънземните са там някъде“, и не без причина

<p>Новият инструмент в ръцете на Путин</p>

Закон № 281-F3: новият инструмент в ръцете на Путин

Свят Преди 3 часа

От 1 септември в Русия търсенето в интернет на "екстремистко съдържание" е наказуемо. А такова може да се окаже както търсенето на информация за ЛГБТИ, така и определена музика. Още един инструмент в ръцете на Путин

Битката при Акциум

2 септември: От любов до гибел – битката, която промени историята

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Първият септемврийски вторник – слънчев и топъл

Първият септемврийски вторник – слънчев и топъл

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Задържаха мъж с бижута за 10 млн. евро в бельото му в Париж

Задържаха мъж с бижута за 10 млн. евро в бельото му в Париж

Свят Преди 10 часа

Арестуваният и негов съучастник били спрени за рутинна проверка

Митов за самолета с фон дер Лайен: Не е кибератака

Митов за самолета с фон дер Лайен: Не е кибератака

България Преди 11 часа

Митов: Какво отрича или не отрича Москва няма никакво значение

Флотилия за Газа отплава от Барселона с Грета Тунберг

Флотилия за Газа отплава от Барселона с Грета Тунберг

Свят Преди 11 часа

Това става на фона на войната между Израел и терористичната организация „Хамас“

Изненада, украинската армия настъпи в Донецка област

Изненада, украинската армия настъпи в Донецка област

Свят Преди 12 часа

На 31 август украинското знаме беше издигнато в центъра на Новоикономично

