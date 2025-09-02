Какво е състоянието на моториста, блъснат от бус в Разград

В кома и с опасност за живота е мотористът, пострадал тежко при пътнотранспортното произшествие, станало около 12:30 ч. вчера на кръстовището между главен път Е-70 и път III-205 (Разград – Исперих), съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

Бус, шофиран от 40-годишен разградчанин и пътуващ от Исперих към Разград,

навлиза в кръстовището, без да спазва знак стоп и отнема предимството на движещия се по направлението Русе – Варна мотоциклет,

управляван от 49-годишен мъж от Две могили, Русенско.

Поредна тежка катастрофа: Моторист е в болница след сблъсък в Разград

Моторът се блъска в предната дясна част на буса и водачът му пада на пътното платно. Пострадалият е транспортиран в болницата в Разград с пневмоторакс и фрактури на шест ребра и ключица. Взета му е кръв за химичен анализ.

Пробите за употреба на алкохол и наркотици на шофьора на буса са отрицателни.

По случая се води досъдебно производство, отбелязаха от ОД на МВР.

Преди две седмици жена загина при катастрофа на кръстовището между главен път Е-70 и изхода за град Исперих.