Нов протест във Варна в подкрепа на задържания кмет Коцев

В арна излиза на нов протест в подкрепа на кмета Благомир Коцев. Днес пред сградата на общината близки, приятели и привърженици на градоначалника ще се съберат с искане за незабавно преразглеждане на мярката му за неотклонение „задържане под стража”, съобщава NOVA.
Адвокатът на Благомир Коцев: Заповедта за задържане е незаконосъобразна
Според хората в града съдът трябва да освободи Коцев от ареста, тъй като обвиненията срещу него идвали от компрометирана бизнес дама.
Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, а обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група за подкупи.