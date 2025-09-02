Клои Грейс Мориц каза "Да!" на любимата си

К лои Грейс Мориц и Кейт Харисън си казаха да през уикенда на Деня на труда, потвърди списание Vogue.

„Голяма част от сватбата е свързана със споделяне на нещата, които Кейт и аз обичаме, с всички, които ще бъдат там“, разказа Морец пред изданието преди церемонията. „Затова включихме риболов, конна езда и покер. Кейт сама направи специална покер постелка, а вторият ден ще бъде посветен на танци и веселие.“

Chloë Grace Moretz Married Kate Harrison Over Labor Day Weekend Wearing a Blue Wedding Dress https://t.co/CLDdXCQ1bl — People (@people) September 1, 2025

Двете дами, които запазваха връзката си до голяма степен далеч от общественото внимание, носеха сватбени тоалети, създадени от Louis Vuitton. Според традицията те не бяха виждали облеклото на другата преди сватбата, въпреки че по едно и също време бяха в Париж за проби.

Морец избра светлосиня рокля с воал и дълги ръкавици в същия цвят – това бе и нейното „нещо синьо“. След церемонията тя се преоблече в бяло сако по поръчка и панталон, съчетани с каубойска шапка.

„Просто се чувствам себе си“, сподели актрисата. „Никога не съм си представяла традиционна сватбена рокля. Затова знаех, че ще избера нещо различно – и това наистина е моето.“

Харисън за церемонията се появи в класическа бяла рокля със сърцевидно деколте, воал в стил „птича клетка“ отпред и дълъг воал, стигащ до земята.

CONGRATULATIONS! 💍



LOOK: Actress Chloë Grace Moretz has married her long-time partner, model Kate Harrison, in a private ceremony.



The couple was first linked in 2018 and confirmed their relationship in 2022.



"Words can't express how this feels," the actress wrote in an… pic.twitter.com/udZAQB6rS3 — Inquirer (@inquirerdotnet) September 2, 2025

След церемонията тя облече панталон и корсаж с прозрачнен тюл и тънки презрамки металик.

„Най-много се вълнувам от момента, в който ще се видим за пръв път в роклите – това ще бъде толкова специално“, каза Харисън преди сватбата. „Роклята ме кара да се чувствам готова. Дизайнът е перфектен.“

Chloë Grace Moretz marries model Kate Harrison after 7 years of dating https://t.co/dAMcHAIThL pic.twitter.com/oWa29tXt2A — Page Six (@PageSix) September 1, 2025

Морец добави, че най-важното за нея е „просто да бъдат заедно“:

„Ние сме заедно от почти седем години. Сега си даваме това обещание по нов начин и разменяме обети. Важно е всеки ден да избираме отново един друг.“

Двете са в романтични отношения от 2018 г., когато за първи път бяха забелязани заедно в Малибу, Калифорния. Слуховете за годеж започнаха през април 2024 г., когато бяха видени с пръстени на посещение в Дисниленд. По-късно пръстените се появиха и на други събития – включително в публикации в социалните мрежи и по време на Седмицата на модата в Париж.

Двете предпочитат да пазят личния си живот извън прожекторите. „Обичам да пазя личното си пространство“, каза Морец още през 2022 г. „В дългосрочна връзка съм – и това ми харесва.“