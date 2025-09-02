Клои Грейс Мориц каза "Да!" на любимата си

Любопитно

Двете дами носеха сватбени тоалети, създадени от Louis Vuitton.

2 септември 2025, 09:46
Клои Грейс Мориц
Източник: Getty Images

К лои Грейс Мориц и Кейт Харисън си казаха да през уикенда на Деня на труда, потвърди списание Vogue.

„Голяма част от сватбата е свързана със споделяне на нещата, които Кейт и аз обичаме, с всички, които ще бъдат там“, разказа Морец пред изданието преди церемонията. „Затова включихме риболов, конна езда и покер. Кейт сама направи специална покер постелка, а вторият ден ще бъде посветен на танци и веселие.“

Двете дами, които запазваха връзката си до голяма степен далеч от общественото внимание, носеха сватбени тоалети, създадени от Louis Vuitton. Според традицията те не бяха виждали облеклото на другата преди сватбата, въпреки че по едно и също време бяха в Париж за проби.

Морец избра светлосиня рокля с воал и дълги ръкавици в същия цвят – това бе и нейното „нещо синьо“. След церемонията тя се преоблече в бяло сако по поръчка и панталон, съчетани с каубойска шапка.

„Просто се чувствам себе си“, сподели актрисата. „Никога не съм си представяла традиционна сватбена рокля. Затова знаех, че ще избера нещо различно – и това наистина е моето.“

Харисън за церемонията се появи в класическа бяла рокля със сърцевидно  деколте, воал в стил „птича клетка“ отпред и дълъг воал, стигащ до земята.

След церемонията тя облече панталон и корсаж с прозрачнен тюл и тънки презрамки металик.

„Най-много се вълнувам от момента, в който ще се видим за пръв път в роклите – това ще бъде толкова специално“, каза Харисън преди сватбата. „Роклята ме кара да се чувствам готова. Дизайнът е перфектен.“

Морец добави, че най-важното за нея е „просто да бъдат заедно“:

Ние сме заедно от почти седем години. Сега си даваме това обещание по нов начин и разменяме обети. Важно е всеки ден да избираме отново един друг.“

Двете са в романтични отношения от 2018 г., когато за първи път бяха забелязани заедно в Малибу, Калифорния. Слуховете за годеж започнаха през април 2024 г., когато бяха видени с пръстени на посещение в Дисниленд. По-късно пръстените се появиха и на други събития – включително в публикации в социалните мрежи и по време на Седмицата на модата в Париж.

Двете предпочитат да пазят личния си живот извън прожекторите. „Обичам да пазя личното си пространство“, каза Морец още през 2022 г. „В дългосрочна връзка съм – и това ми харесва.“

Източник: People, Vogue    
Сватба Звездна сватба Сватбени тоалети Louis Vuitton Актриса и модел Клои Грейс Мориц
Виц на деня

Двама пияници седят на пейка. Единият казва: – Брат, виж – три луни! – Глупости! Средната е слънцето!
Прочети целия
