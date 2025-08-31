Свят

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Планът на администрацията предвижда Газа да се превърне в туристически курорт

31 август 2025, 23:12
"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп
Източник: Getty Images

П лан за Ивицата Газа след войната, формулиран от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, циркулира през последните дни и според него Ивицата Газа ще бъде поставена "под опеката" на САЩ в продължение на десет години, съобщи вестник "Вашингтон пост", позовавайки се на 38-страничния документ, с който вестникът се е запознал. 

Планът, наречен "Доверие за възстановяване, икономическо ускорение и трансформация на Газа" (GREAT), е разработен от няколко израелци, които са участвали в създаването на Хуманитарната фондация за Газа (ХФГ). В доклада се добавя, че финансовото планиране е било извършено от екип на "Бостън консълтинг груп"(Boston Consulting Group). 

Планът на администрацията предвижда Газа да се превърне в туристически курорт и център за високотехнологично производство и технологии. 

Тръмп: САЩ ще установят контрол над Газа, след като палестинците бъдат преселени

Според "Вашингтон пост", жителите на Газа ще бъдат временно преместени, чрез доброволно заминаване в друга страна или в ограничени, охранявани зони в Газа по време на възстановяването. 

Докладът добавя, че на жителите на Газа, които притежават земя, ще бъде предложен цифров токен от фонда в замяна на правата за разработване на тяхната собственост, като същевременно ще им бъде дадена възможност да го използват за финансиране на нов живот другаде или да го обменят за апартамент. 

Всеки жител на Газа, който избере да напусне, ще получи 5000 долара в брой и субсидии, които да покрият четири години наем и една година храна.

Два източника, запознати с плана, са заявили пред "Вашингтон пост", че основните елементи на плана са разработени, за да реализират визията на Тръмп за "Ривиера на Близкия изток".

Eгипет и Арабските държави със собствена AI версия на "Ривиерата Газа" след срещата в Кайро

"Това е много всеобхватен план, който подготвяме за утрешния ден (в Газа)“, заяви американският пратеник Стив Уиткоф пред Фокс Нюз преди политическата среща относно Газа, която се проведе миналата седмица. "Много хора ще видят колко е солиден и колко е добронамерен този план и как отразява хуманитарните мотиви на президента Тръмп в този случай."

Тръмп беше предложил по-рано САЩ да поеме пълния контрол над Газа, както и трайното изселване на палестинците от крайбрежната територия. След глобален протест и след като планът беше определен като „етническо прочистване“ от ООН и други експерти, първоначалната рамка на идеята беше изоставена, посочва "Джерузалем пост".

Източник: Пламен Йотински/БТА    
