Фатално селфи: Жена загина след падане от 90 метра височина пред очите на сина си

М айка на две деца почина пред очите на сина си, след като се подхлъзна от платформа с височина близо 90 метра, докато се опитваше да си направи селфи, за да отпразнува завършването на опасна серия от бънджи скокове, съобщиха властите в Русия, предаде New York Post.

Елизавета Гущина, на 45 години, почитателка на екстремните спортове, извърши успешeн бънджи скок в събота, 30 август, и трагично загуби жина си предала пред 22-годишния си син Никита, уточняват местните власти.

След скока Гущина се върнала на върха на 88-метров комин на недовършена топлоелектрическа централа без предпазен колан, за да си направи селфи със сина си. Тогава тя загубила опора и паднала, удряйки се в твърда плоскост над земята, съобщава РИА Новости.

„Тя се бе закрепила с въже, използвано за скокове, но не бе настроила необходимата безопасна дължина. Приближавайки се към ръба, жената се подхлъзна на мокра дъска, падна от високо и загина“, коментира източник пред руския канал REN TV.

Драматично видео, разпространено в Telegram, показва как Гущина участва в успешен скок от същия комин само минути преди трагедията. В кадрите тя е избутана от дървена платформа в горната част на изоставения димен комин и се спуска към земята, прикрепена към еластично въже.

Гущина отбеляза 45-ия си рожден ден преди фаталния инцидент, а пътуването било подарък за рождения ден на сина ѝ, който също е член на клуба за бънджи скокове, съобщава „Фонтанка“.

Започнало е разследване дали съоръжението за бънджи скокове в Павловск, предградие на Санкт Петербург, е спазило всички законови изисквания.

„Вчера, при трагични обстоятелства, опитната скачачка и майка на две деца Лиза почина“, се казва в изявление на спортния клуб в неделя.

„Елизавета Гущина, заедно със сина си Никита, беше част от нашия отбор. Сега всички скърбим за тази загуба. Това е огромна трагедия за нас“, завършва съобщението.