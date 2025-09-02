Свят

Трагедия в Судан: Свлачище в планините Мара отне живота на над 1000 души

Дни на проливни дъждове предизвикаха бедствието в неделя, като само един човек е оцелял

2 септември 2025, 09:25
Трагедия в Судан: Свлачище в планините Мара отне живота на над 1000 души
Н ай-малко 1000 души са загинали при свлачище в отдалечените планини Мара в Западен Судан, съобщава бунтовническата групировка „Суданско освободително движение/Армия“, съобщава ВВС.

Дни на проливни дъждове предизвикаха бедствието в неделя, като само един човек е оцелял. Голямата част от село Тарасин е била буквално „сравнена със земята“, се казва в изявлението на движението.

Групировката отправи апел за хуманитарна помощ към Организацията на обединените нации, както и към регионални и международни организации.

Много жители на щата Северен Дарфур са потърсили убежище в планините Мара, след като войната между суданската армия и паравоенните Сили за бърза подкрепа (RSF) ги е принудила да напуснат домовете си.

Губернаторът на Дарфур, свързан с армията, Мини Минауи, нарече трагедията „хуманитарна катастрофа“.

Гражданската война, започнала през април 2023 г. между суданската армия и RSF, потопи страната в глад и доведе до обвинения в геноцид в западния регион Дарфур.

Оценките за броя на жертвите от конфликта варират, но американски служител заяви миналата година, че от началото на военните действия са убити до 150 000 души. Около 12 милиона са били принудени да напуснат домовете си.

Фракции на Суданското освободително движение/Армия, които контролират района на свлачището, обещаха да се сражават рамо до рамо със суданската армия срещу RSF.

Много дарфурци вярват, че RSF и съюзническите им милиции водят война, целяща да превърне етнически смесения регион в доминирана от араби територия.

