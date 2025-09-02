Възможните ремонти/“Невъзможните” желания 

Е сенната класика често ни хвърля в желанието, когато стане наистина студено, у дома да е хубаво, топло и красиво. Дали сте на “ти” с ремонтите или не различавате мече от по-рошава четка за боя? И в двата варианта има много източници, от които можете да научите, кое и как се прави. Не е страшно! :)

Имам приятелка, която е завършила история на изкуствата, но заедно с това се е научила сама да си лепи плочките в баните и да скове красив дървен под от…палета. Да си сложи външна изолация и да боядиса отвътре с венецианска мазилка. Базовата грамотност изисква да различаваме йонийските от римските колони до басейна:) За да ограничим идеите за потенциален кич и да постигнем така желаната хармония и удовлетворение от крайния резултат.

Източник: Милена Златкова

Да разделим ремонтите на два типа:

-тези, които можем да направим и сами

-и тези, за които категорично ни трябва майстор.

Ако имате къща или живеете в апартамент - и в двата случая външната изолация променя атмосферата отвътре. Сметките за отопление също. До края на октомври температурите са идеални за този вид дейност - жегата през лятото може да доведе до дефекти в мазилката. Всякаква дейност с боя е супер за есента - топло, но и проветриво, за да изсъхне бързо.

СТЕНИТЕ ОТВЪН/СТЕНИТЕ ОТВЪТРЕ

Стените отвън

Видове външна изолация

-Каменна вата - много ефективен материал, поради ниския си коефициент на топлопроводимост. За разлика от другите изолационни материали, каменната вата не старее и не губи изолационните си качества с течение на времето. Задържа топлината в сградата, намалявайки разходите за отопление през зимата и за охлаждане през лятото.

Източник: Милена Златкова

Личен опит - 10 см каменна вата за къщата ми. Усещането през последната зима беше, че топлината е и по-равномерна - в коридорите, по стълбите, в баните. Освен това е негорима - осигурява пожароустойчивост на сградата, запазва отлични топлоизолационни и звукоизолационни свойства, а също добра паропропускливост. Прекрасен избор, особено ако живеете в гора като мен.

-Неопор - подобрена версия на стиропора, към която е добавен графит. Има добра устойчивост на влага, а едновременно запазва висока паропропускливост. Устойчив е на стареене и е водоотблъскващ за разлика от стиропора. При контакт със слънчеви лъчи може да се деформира лесно от нагряването. Важно е да бъде предпазен, защото е запалим и отделя газове. При една и съща дебелина в сравнение със стиропора има около 25% по-ниска топлопроводимост. Ако искате гладки стени и нещо по-лесно за работа - почти идеален е.

-Стиропор - най-използваната топлоизолация в строителството, поради ниската си цена и прилични изолационни качества. Добре е да има по-висока плътност.

-“Фибран” (XPS) - използва се основно за цокълната част на сградите. Водоустойчив е (не поема вода) и с висока якост на натиск. Не е подходящ за цялата фасада на сградата.

-Слама - идеалната екологична изолация, ползвана “някога”. Към днешна дата се използват панели от слама, направени от компресирани сламени стебла. Тъй като сламата е запалима материя е необходимо да се използват подходящи защитни покрития и системи за противопожарна защита.

С изключение на каменната вата, ако живеете в сграда на един етаж - спокойно можете да се научите в движение (има много видеа онлайн) и да си монтирате сами изолацията!Ватата е по-сложна и тежка. Освен това дразни кожата и очите - при допир се измивайте със студена вода!

Източник: Милена Златкова

Видове мазилки

Естетични, водоустойчиви, непромокаеми, топлоизолирани, лесни за миене:

-Силиконова - тук поддръжката е лесна, мазилката е устойчива на атмосферни влияния и замърсяване, водоотблъскваща е, с добра еластичност и устойчивост на пукнатини

-Силикатна - дишаща (паропропусклива), устойчива на замърсявания, създава здравословен климат в помещенията

-Минерална - подходяща е за реставрация на стари сгради и исторически обекти, екологична, защото е изработена от естествени матареиали, а те са и дишащи

-Акрилна боя за външна употреба - най-базовият избор, сравнително ниски хидрофобни качества, осигурява добро покритие и има по-богата палитра от цветове за избор. Бюджетен вариант.

Стените отвътре

Ако искате “бърз ремонт” и гладки стени, можете да си сложите така омразният ми гипсокартон. Майсторите вземат много пари за шпакловка, а и самите материали не са евтини. Ако все пак решите да шпакловате стените и да не слагате гипсокартон - задължително го направете с мрежа! По-скъпо е, но няма да се появят линийки под формата на дребни пукнатини. След това ще имате задачата само да пребоядисвате периодично.

С гипсокартон не е задължително да намалите площта на помещението. Само трябва да подготвите стената преди това - ако има нестабилна, ронеща се мазилка да я изчегъртате с шпакла и подходящи препарати. Тествайте мазилката като почукате с гумен чук или…с ръка. Ако пада - зле е.

След това поискайте от майсторите да залепят с пяна и специално лепило (плюс малко винтове) плоскостите гипсокартон. Само за тавана ще се наложи да използват “конструкция” и това ще смъкне около 10 см от височината.

Източник: Милена Златкова

Важно! Не се подвеждайте, колкото и да ви убеждават, че стените с гипсокартон също трябва да бъдат шпакловани. Това само увеличава цената, а няма нужда!

Фина шпакловка, специални ленти и “ъгли” са необходими само за местата, на които се “срещат” листовете гипсокартон. С цел да бъдат запълнени дребните луфтове и да се изравни цялата повърхност. След това можете и сами да изшкурите с шкурка 150 или 180 - по-фина е, но става лесно, защото и самата шпакловка е фина. По-добре е на ръка, само с държач за шкурка - купувате я на метър и режете спрямо дължината на държача. Машинка от типа на виброшлайф може да смъкне вече направената шпакловка.

Ако ще действате с майстори - за тях ще е лесно и бързо да изшлайфат стените и таваните с “жираф”.

"Жираф за шкурене", познат още като шлайф за стени и тавани, е електрически инструмент с дълга, често удължаваща се дръжка, предназначен за безпрашно шлайфане на гипсокартон, гипс, боя и други повърхности на високи или труднодостъпни места без нужда от стълба. Уредът използва електрически мотор за въртене на шкурката върху кръгла глава, а много модели включват система за прахоулавяне, съвместима с прахосмукачка, за по-чиста работа. Сами с “жираф” и за първи път - рисковано е.

Латекс, тапети или…нещо друго

Най-лесно е да боядисате вече готовите стени с латекс. Това занимание е в графата “можем и сами”. Във всеки строителен магазин ще ви предложат точните мече, легенче и латекс. Ако е в бяло - от опит зная, че тези, на които пише, че съдържат сребърни йони и са по-хигиенични…сивеят.

Първо минете стените с грунд (дълбоко проникващ е ок за нормална стена и за гипсокартон също). Можете и да го спестите, като вместо с грунд, боядисате първа ръка със силно разреден латекс - върши същата работа. След това не пестете латекса! Минавайте плътно, с добро количество на мечето. Не разнасяйте излишно дълго и на тънички слоеве, освен ако не искате да минете 3-4 ръце.

Източник: Милена Златкова

Тапетите са елегантен спомен от моето детство - и сега има текстилни, копринени, кадифени и с красива текстура. Добре е да сте двама - единият да намазва тапета с лепило и да подава към другия, който лепи. Веднага след залепването с чиста кърпа и умерен натиск минете навсякъде по дължината на тапета. Този ритуал го гледах преди почти всяка Нова година. В ролите - майка ми и баща ми.

Ако след залепването краищата стоят “отворени” - не натискайте излишно! Изчакайте да изсъхне всичко. Вземете С200 и дървено шишче или нещо деликатно от този тип, намажете и притиснете.

Акрилни бои, алкидни бои, ипрегнатори за дърво

Т.н. блажна боя от едно време е алкидна. Осигурява стабилно покритие на врати, мебели и всичко, което решите да боядисате. Мирише силно, съхне бавно.

Акрилната боя е т.н. “тебеширена”, с която целокупното ремонтиращо човечество на воля обезобразява старинни мебели, но пък вдъхва нов живот на соц секциите. Миризмата е слаба, съхне изключително бързо, но не гарантира толкова стабилно покритие като алкидната боя.

Преди да решите, каква боя предпочитате - минете с фина шкурка повърхността. Нежно, ако не е истинско дърво, за да не смъкнете фурнира. Само, колкото да направите леко грапава повърхността и да поеме лесно боята. А преди самата шкурка - измийте с гъба и препарат, за да свалите мръсотия и мазни остатъци. Подгответе си чиста четка - отделна от тази, с която ще боядисвате. С чистата ще изтупате праха от шкуренето.

Ако сте си купили старинни врати като мен (от центъра на София, датират отпреди средата на миналия век) - ще се откриете пластове боя и всеки ще носи история. Боята можете да отстраните първо със специален препарат - намазвате и след като се надигне отстранявате с шпакла. Ако остане боя - махате остатъка с пистолет за топъл въздух. Или само с пистолет и шпакла, без препарат.

После - фина шкурка и боядисвате. Ако искате да е съвсем гладко - ползвайте мече.

Всичко от истинско дърво е по-добре да обработите с импрегнатор - подхранва дървото, предпазва го за години обред, дава какъвто цвят решите (махагон, орех, дъб) и не се бели като обикновените лакове.

Парапети, улуци, метални повърхности

Дори и най-ръждясалите метални елементи са възможни за спасяване!

Боите 3 в 1 са прекрасен избор, защото предпазват от ръжда, запечатват и изглеждат добре. При тези бои (след като свалите ръждата с телена четка) е важно да не прекалявате с количеството! Иначе остава на капки и не стои гладко накрая.

Най-важното за всеки ремонт е добре да прецените силите и мотивацията си!

И никога да не вярвате на майстор, който ви казва, че някое ваше желание е невъзможно - значи го може някой друг. Ползвайте групите във фейсбук и всичките си налични приятели - ограмотявайте се.

Когато преди повече от 3 години се нанесох в къща се чувствах горда и…жестоко изтощена! Имах моменти (заради всичко, което мина през ръцете ми), в които исках да се сгуша и тихо да скимтя. Действах като самозареждащ се мотор и не спирах и за секунда, за да…не падна. Да не се откажа. Случи се малко след КОВИД и съвпадна с времето, в което имах финансова рамка, която за кратко се промени драстично. Тогава цените на труда и материалите бързо скочиха с около 30% и продължиха да растат.

Шкурих стените отвътре, заради скапано направена шпакловка от непроверени майстори (винаги питайте някой, при когото са си “оставили ръцете”). Боядисвах с латекс спалните - с шапка на главата и духалка (още нямахме отопление, а беше жесток студ). Като в анимационен филм видях как капката латекс пада от тавана и влиза в окото ми. Нося лещи. Беше смешно и гадно. Минах с два вида телени четки всички парапети, лозница, електрически табло, врати на гаража и всякакви метални части “живели” необгрижвани около 15 години. После ги боядисах, включително новите водосточни тръби - в ръждясало златно.

И просто спрях. За известно време.

До другата седмица

За автора:

Източник: Личен архив

Милена Златкова, добре познатият глас от ефира на „Тройка на разсъмване“ по радио Витоша, стартира своята авторска рубрика „Малките неща“ на сайта Vesti.bg.

С над 25 години опит зад микрофона, тя остава близо до слушателите с човешките истории, личната позиция и отдадеността към редица социални каузи и инициативи.

Автентичният подход и чувствителност към важните детайли намират своето продължение в онлайн пространството.

„Малките неща“ поставя фокус върху човешките моменти, които често остават на заден план, но оформят начина, по който живеем. Това ще бъде мястото, където читателите ще намерят всичко, което съпътства ежедневието ни, от въпросите и колебанията до малките радости, от онова, което ни вълнува като потребители, до онова което остава с нас като хора.

Лирична и саркастична, но винаги искрена и провокативна, четете рубриката „Малките неща“ на Vesti.bg!