България

Адвокатът на Паскал: Г-н Николов не е имал личен контакт с Асен Василев или Бойко Рашков

Защитникът му категорично отрече мъжът да е „контрабандист №1”

2 септември 2025, 10:11
„Исторически парк” под запор: Над 2 млн. лв. дългове и спорни имотни сделки

„Исторически парк” под запор: Над 2 млн. лв. дългове и спорни имотни сделки
Икономисти за бюджета: Заложените приходи са нереалистични

Икономисти за бюджета: Заложените приходи са нереалистични
Димо Гяуров: Русия заглушава GPS, за да се пази от удари

Димо Гяуров: Русия заглушава GPS, за да се пази от удари
Баща от Ботевград заплаши дилъра на детето си със смърт

Баща от Ботевград заплаши дилъра на детето си със смърт
Нов протест във Варна в подкрепа на задържания кмет Коцев

Нов протест във Варна в подкрепа на задържания кмет Коцев
Определят линията на бедност за 2026 г.

Определят линията на бедност за 2026 г.
Трамвай, оставен без надзор, помля коли и потроши подлез в София

Трамвай, оставен без надзор, помля коли и потроши подлез в София
Полиция в Ботевград заради разгневена тълпа след смъртта на мъж

Полиция в Ботевград заради разгневена тълпа след смъртта на мъж

Към настоящия момент нямам информация прокуратурата да е обжалвала определението на съда за пускане на Никола Николов-Паскал под парична гаранция. Но все още има срок, в който могат да го направят. Това съобщи в Здравей, България” по NOVA адвокат Димитър Марковски относно решението на Софийския градски съд да пусне клиента му под гаранция в размер на 50 000 лв. 64-годишният мъж беше екстрадиран от Сърбия и задържан у нас за 72 часа.

Защитникът му категорично отрече мъжът да е контрабандист 1”,

както беше наречен от бившия шеф на ДАНС. Думите на ръководни кадри от ДАНС са базирани на оперативна информация. Това не са доказани факти. Те не могат да се използват като редовни и годни доказателства“, подчерта той. И добави, че присъствието на Николов по това наказателно дело, ще разбули мистификацията около неговия образ“, изграден през годините.

Относно подозренията, че Паскал се е върнал в страната, за да съдейства на властите и евентуално да участва в политическа схема, Марковски беше категоричен: Ако имаше договорка с прокуратурата, щяхме да видим други резултати парична гаранция още при екстрадирането, а не искане за най-тежката мярка. Това не се случи. Задържан беше за 72 часа, а прокуратурата настоя пред съда за арест, въпреки че предоставих надлежна медицинска документация“.

Най-обсъжданата част от показанията на Николов е свързана със споменаването на имената на съпредседателя на Продължаваме промяната” Асен Василев и бившия вътрешен министър Бойко Рашков.

Господин Николов не е имал личен контакт с Асен Василев или Бойко Рашков. Той е предал информация, която е чул от друг обвиняем. Това не са твърдения от първо лице“,

поясни защитникът.

Марковски обаче подчерта, че дори и такава информация има правен статус. Обясненията на обвиняемите са доказателствени средства по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс. Те подлежат на проверка“.

На въпрос

защо до момента Асен Василев и Бойко Рашков не са разпитани,

Марковски поясни: Това е тактика на разследването и преценка на самите разследващи прокурори. Не може да бъдат викани без сериозен набор от доказателства. Предстои да се види как ще се развие процесът“.

По темата

Източник: Nova.bg    
Никола Николов Паскал адвокат мярка за неотклонение Асен Василев Бойко Рашков
Последвайте ни
Зрелищна акция! Вдигат дерайлиралия трамвай с кран

Зрелищна акция! Вдигат дерайлиралия трамвай с кран

Хванати за ръце Путин и Моди изпратиха послание към Вашингтон

Хванати за ръце Путин и Моди изпратиха послание към Вашингтон

Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен

Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен

„Какво, за Бога, става?“ - мистериозен предмет, хвърлен от прозорец на Белия дом, предизвика спекулации

„Какво, за Бога, става?“ - мистериозен предмет, хвърлен от прозорец на Белия дом, предизвика спекулации

Колко стават социалните помощи и тези за хора с увреждания

Колко стават социалните помощи и тези за хора с увреждания

pariteni.bg
Kia приведе Stonic в синхрон с новия си дизайнерски език

Kia приведе Stonic в синхрон с новия си дизайнерски език

carmarket.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 1 ден
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 1 ден
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 1 ден

Виц на деня

Двама пияници седят на пейка. Единият казва: – Брат, виж – три луни! – Глупости! Средната е слънцето!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Българска делегация ще присъства на военния парад в Пекин

Българска делегация ще присъства на военния парад в Пекин

Свят Преди 16 минути

Освен международни лидери като Путин, Вучич и Моди, някои наши сънародници също ще участват в парада

Министър-председателят на Република България Росен Желязков

Премиерът Росен Желязков: Еврото не е чужда валута, а обща – за 400 млн. граждани

България Преди 45 минути

В Бургас той даде началото на поредица от информационни събития, които са част Национална информационна кампания за въвеждането на еврото в България

Шокиращ случай: Майка сама си направи секцио и спаси бебето си

Шокиращ случай: Майка сама си направи секцио и спаси бебето си

Свят Преди 1 час

Жената живеела в едностайна колиба в малко планинско селце в южно Мексико – без ток, течаща вода и канализация

<p>Фатално селфи: Жена загина след падане от 90 метра височина</p>

Фатално селфи: Жена загина след падане от 90 метра височина пред очите на сина си

Свят Преди 1 час

"Приближавайки се към ръба, жената се подхлъзна на мокра дъска, падна от високо и загина"

Иман Хелиф обжалва изискването за генетичен тест за пол

Иман Хелиф обжалва изискването за генетичен тест за пол

Любопитно Преди 1 час

Спортният арбитражен съд съобщи в понеделник, че алжирската боксьорка е подала жалбата още миналия месец

<p>Възможните ремонти - &ldquo;невъзможните&rdquo; желания&nbsp;</p>

Възможните ремонти/“Невъзможните” желания 

Малките неща Преди 1 час

Дали сте на “ти” с ремонтите или не различавате мече от по-рошава четка за боя?

Клои Грейс Мориц каза "Да!" на любимата си

Клои Грейс Мориц каза "Да!" на любимата си

Любопитно Преди 1 час

Двете дами носеха сватбени тоалети, създадени от Louis Vuitton.

Трагедия в Судан: Свлачище в планините Мара отне живота на над 1000 души

Трагедия в Судан: Свлачище в планините Мара отне живота на над 1000 души

Свят Преди 2 часа

Дни на проливни дъждове предизвикаха бедствието в неделя, като само един човек е оцелял

<p>Как да започнете работа в страната със средна заплата над 10&nbsp;000 лв?</p>

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Швейцария

БезГранично Преди 2 часа

Всичко, което трябва да знаете, за да работите в държавата на високите заплати и спокойният начин на живот

МААЕ откри следи от уран в обект, разрушен от Израел през 2007 г. в Сирия

МААЕ откри следи от уран в обект, разрушен от Израел през 2007 г. в Сирия

Свят Преди 2 часа

Правителството на сваления сирийски лидер Башар Асад твърдеше, че обектът в град Дейр аз Зор, където се е намирала сградата, е бил конвенционална военна база

Путин: Отношенията между Русия и Китай достигнаха безпрецедентно равнище

Путин: Отношенията между Русия и Китай достигнаха безпрецедентно равнище

Свят Преди 3 часа

Срещата се проведе в кулоарите на мероприятията по случай 80-годишнината от края на Втората световна война

Булевард "Панчо Владигеров"

Променят движението по столичния бул. „Панчо Владигеров“

България Преди 3 часа

В компрометираната отсечка ще бъдат пропускани само леки автомобили в едното платно

Външният министър на Белгия Максим Прево

Белгия също ще признае Палестина

Свят Преди 3 часа

Белгийският външен министър обяви "строги санкции" за Израел

Греъм Грийн

Звездата от „Танцуващият с вълци“ Греъм Грийн почина на 73 години

Свят Преди 4 часа

Изпълнението на Грийн му носи номинация за „Оскар“

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун в бронирания си влак

Ким Чен-ун пристигна в Пекин с бронирания си влак

Свят Преди 4 часа

Очаква се той да присъства на военния парад в Пекин в сряда

Криптофондът на Тръмп се спъна още на старта си

Криптофондът на Тръмп се спъна още на старта си

Технологии Преди 5 часа

Излизането му на борсата беше дългоочаквано, но не изпълни целите

Всичко от днес

От мрежата

Каква температура харесват котките

dogsandcats.bg

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg
1

Изпращаме едно от най-горещите лета

sinoptik.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg

Алекс Богданска прикова погледите на червения килим във Венеция (ВИДЕО)

Edna.bg

Тези 3 зодии навлизат в мощна нова ера от 2 септември 2025 г.

Edna.bg

Челси продаде свой юноша на Фулъм

Gong.bg

Хамбургер ШФ финализира трансфера на Фабио Виейра

Gong.bg

Камерите на тол системата вече следят и средната скорост

Nova.bg

Близки на починалия в Ботевград разпространиха кадри, на които твърдят, че мъж продава наркотици (ВИДЕО)

Nova.bg