Адвокатът на Паскал: Г-н Николов не е имал личен контакт с Асен Василев или Бойко Рашков

Към настоящия момент нямам информация прокуратурата да е обжалвала определението на съда за пускане на Никола Николов-Паскал под парична гаранция. Но все още има срок, в който могат да го направят. Това съобщи в „Здравей, България” по NOVA адвокат Димитър Марковски относно решението на Софийския градски съд да пусне клиента му под гаранция в размер на 50 000 лв. 64-годишният мъж беше екстрадиран от Сърбия и задържан у нас за 72 часа.

Защитникът му категорично отрече мъжът да е „контрабандист №1”,

както беше наречен от бившия шеф на ДАНС. „Думите на ръководни кадри от ДАНС са базирани на оперативна информация. Това не са доказани факти. Те не могат да се използват като редовни и годни доказателства“, подчерта той. И добави, че присъствието на Николов по това наказателно дело, ще „разбули мистификацията около неговия образ“, изграден през годините.

Относно подозренията, че Паскал се е върнал в страната, за да съдейства на властите и евентуално да участва в политическа схема, Марковски беше категоричен: „Ако имаше договорка с прокуратурата, щяхме да видим други резултати – парична гаранция още при екстрадирането, а не искане за най-тежката мярка. Това не се случи. Задържан беше за 72 часа, а прокуратурата настоя пред съда за арест, въпреки че предоставих надлежна медицинска документация“.

Най-обсъжданата част от показанията на Николов е свързана със споменаването на имената на съпредседателя на „Продължаваме промяната” Асен Василев и бившия вътрешен министър Бойко Рашков.

„Господин Николов не е имал личен контакт с Асен Василев или Бойко Рашков. Той е предал информация, която е чул от друг обвиняем. Това не са твърдения от първо лице“,

поясни защитникът.

Марковски обаче подчерта, че дори и такава информация има правен статус. „Обясненията на обвиняемите са доказателствени средства по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс. Те подлежат на проверка“.

На въпрос

защо до момента Асен Василев и Бойко Рашков не са разпитани,

Марковски поясни: „Това е тактика на разследването и преценка на самите разследващи прокурори. Не може да бъдат викани без сериозен набор от доказателства. Предстои да се види как ще се развие процесът“.