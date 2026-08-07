Убитият в Пловдив - рисуван със свастики, с обръснати вежди, горен с цигари

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О кръжният съд в Пловдив остави в ареста петимата младежи, арестувани за убийството на 37-годишен мъж на Младежкия хълм, на 4 август, в града. В мотивите си магистратите посочиха, че мярката се взима поради изключителната жестокост, с която е убит мъжът. Заседанието се провежда при закрити врата.

Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая с убития 37-годишен мъж. Обвинения са повдигнати на петима от тях - три момчета и две момичета. Трима от младежите са от Пловдив, а другите двама от Стара Загора и село Строево.

Младежите са обвинени за умишлено убийство, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди. Побоят е продължил повече от час.

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Позовавайки се на показанията на свидетели и очевидци, съдия Петко Минев коментира, че особената жестокост се изразявала в това, че има данни за бръснене на вежди, за гасене на фасове по тялото на мъжа, за рисуване на свастики по него, за многократно заплюване, за душене, за отправяне не множество обиди, принизяващи човешката личност.

Изключителността на случая е проявената агресия и на практика смазването на един човек, който се е молил, но не е получил милост, каза съдията. Младежите са нанесли множество удари по главата на жертвата и по тялото му, довели до счупени ребра, разкъсване на бъбреци, черния и белия дроб. По тези действия може да се изведе умисъл мъжът да бъде убит, допълни Минев.

Съдията посочи, че няма данни по делото да има извършени действия от пострадалия, които да предизвикат това нападение. Имало е чат, но на практика този човек е бил примамен на това място за среща, каза Минев. По думите му обвиняемите изпитали гордост от стореното и дори публикували в социалните мрежи снимки и клипове с жертвата. Накрая взели 30 евро от жертвата и си купили дюнери.

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Той подчерта, че към момента може да бъде направено обосновано предположение, че именно тези пет деца са извършили деянието и не изключи броят им да се промени.

Предвид, че са непълнолетни липсва опасност да се укрият, но според съда може да извършат друго престъпление. Тези петима млади хора са извършили изключително брутално посегателство срещу най-голямата ценност, която Наказателният кодекс защитава – човешкият живот, каза съдията. Предвид стореното, той ги определи като жестоки хора, които не уважават чуждия живот, които въпреки младата си възраст са натрупали агресия, която се откроява от обикновените случаи.

Непълнолетните подражавали на групите за "ловци на педофили" и в техните представи жертвата бил такъв. Информацията от прокуратурата е за това, че е трябвало да се осъществи среща, уговорена в социалните мрежи, между по-възрастен мъж и момиче, представяло се за 15-годишно, което реално е на 17 години. Срещата се случила на Младежкия хълм, където мъжът бил нападнат. Той е бил с изключително тежки травми, разкъсвания на бял и черен дроб, бъбреци, черепно-мозъчна травма. Успява сам да слезе от тепето и в следобедните часове е открит в подножието му. Откаран е в болница, където няколко часа по-късно е починал.

На бдение снощи в Кричим, откъдето е жертвата Георги Кузев, негови близки бяха категорични, че обвиненията за педофилия са нелепи. Те настояха за справедливост и максимални присъди.