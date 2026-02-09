България посрещна Тервел Замфиров след бронза на Зимните олимпийски игри

Четири джипа са забелязани край Петрохан часове преди убийствата, твърди приятелка на една от жертвите

Б ронзовият медалист от Олимпиадата в Милано-Кортина - Тервел Замфиров, се прибра на родна земя. Той кацна на Летище "Васил Левски" тази вечер, с полет от Мюнхен и беше посрещнат от фенове, роднини и официални лица с цветя.

"Благодаря за емоциите. След 20 години отново качи България на олимпийския подиум. Този медал е резултат от много труд, постоянство и вяра. Цялата нация се гордее с теб. Сигурен съм, че ще продължаваш да ни радваш с още много нови отличия от най-големите спортни форуми".

С тези думи министърът на младежта и спорта Иван Пешев посрещна бронзовия медалист от Зимните олимпийски игри в Милано.

"Посрещането беше страхотно, благодаря за емоциите", каза Замфиров.

Tервел Замфиров е новият световен шампион по сноуборд при мъжете

20-годишният ни сноубордист остави името си в историята, след като в дебюта си на Зимни игри стигна до бронзовото отличие в паралелния гигантски слалом след инфарктен фотофиниш в малкия финал с Тим Мастнак от Словения.

Гордост: Тервел Замфиров с втора световната титла в рамките на 24 часа

Това е първи медал за България от Зимни олимпийски игри от Торино 2006 г., както и общо седми от зимни форуми.

За първи път в историята: Тервел Замфиров с победа за Световната купа, двама българи на подиума

Тервел затвърди силното си представяне напоследък, след като ликува и в един от двата старта в Банско от Световната купа през януари.