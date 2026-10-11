Слънце и до 29° в неделя, след това идват дъждове и застудяване

Иван Ангелов, ПБ: Мирните преговори за Украйна може да започнат от България

Искат постоянен арест за 14-годишния, обвинен в убийството на майка си в Пловдив

Пулев за ръста на цените: Имаме готовност да продължим мерките, ако се наложи

Производители отказват да берат грозде, тонове отлична реколта е оставена да изгние на полето

"Слава на Бога, че съм жива и здрава": Фалшива новина за смъртта на Десислава Банова-Плевнелиева разтърси мрежата

В неделя над източната половина на България облачността ще бъде разкъсана, предимно висока и средна. Ще духа умерен до силен южен вятър, а температурите ще останат високи за сезона. Максималните стойности ще достигат 27°-29°.

Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд. На места те временно ще бъдат интензивни и придружени от гръмотевици.

Температурите там слабо ще се понижат, като максималните ще бъдат между 20° и 22°.

В София се очакват около 21°. Следобед вятърът ще се ориентира от северозапад, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде значително под средното за месеца.

Слънчево по Черноморието

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се увеличи високата облачност, а вятърът ще бъде слаб до умерен от югоизток.

Максималните температури ще са между 22° и 25°. Морската вода е около 20°, а вълнението ще бъде около два бала.

Дъждове и гръмотевици в планините

Над планините в Западна България облачността ще е значителна, с валежи от дъжд, които на места временно ще бъдат интензивни и придружени от гръмотевици.

Над планинските масиви в източната половина на страната ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен, а по северните склонове на места и силен южен-югозападен вятър.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, а на 2000 метра – около 11°.

Студен фронт носи застудяване в началото на седмицата

През нощта срещу понеделник и в понеделник със студен атмосферен фронт от запад на изток на много места в страната ще има краткотрайни валежи, временно интензивни и придружени от гръмотевични бури.

Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, като с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните – между 17° и 22°.

Във вторник, след временно спиране на валежите, дъжд отново ще има на много места в страната. Повишена остава вероятността в отделни райони, главно в Източна България, валежите да бъдат временно интензивни и значителни по количество.

С умерен, а в източните райони и силен северен вятър застудяването ще продължи.