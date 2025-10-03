България

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

То ще продължи 40 минути и ще съдържа 11 задачи с избираем отговор, и две с кратък свободен отговор с практическа насоченост

3 октомври 2025, 06:53
Н ационалното изследване по математика за шестокласниците ще се състои днес. То ще продължи 40 минути и ще съдържа 11 задачи с избираем отговор, и две с кратък свободен отговор с практическа насоченост. Изследването трябва да предостави обективна оценка за равнището на ключови умения по математика, усвоени в пети клас, които формират основата на общообразователната подготовка.

Очаква се на него да се явят около 55 000 шестокласници, съобщиха преди от пресцентъра на Министерството на образованието и науката (МОН) в отговор на въпроси, свързани с това какво ще представлява изпитът по математика, който ще се състои за всички шестокласници в страната на 3 октомври. 

Изследването се организира в шести клас - малко след прехода на децата от начален към прогимназиален етап, когато се срещат с нови учители и с ново учебно съдържание, а понякога изцяло сменят училището и средата си. Целта на проучването е да проследи как тези фактори влияят на резултатите по математика - доколко спадът им в по-горните класове се дължи на натовареността на учебните програми и съдържанието, на смяната на средата или на други фактори. 

Изненадващ онлайн тест по математика за 6. клас на 3 октомври

Часовете на провеждането на изследването са избрани така, че да са между смените в училищата на двусменен режим на обучение, за да се избегне излишна натовареност за учениците, учителите и родителите, или след приключването им (при едносменен режим).

В по-малките училища, където всички шестокласници могат да се включат едновременно, изследването ще се проведе в една сесия. И тази година националното входно изследване ще бъде изцяло онлайн, както беше през миналата година за деветокласниците. Всеки ученик ще влиза в работната платформа чрез уникален QR код, генериран за неговото устройство и потвърдено от учителя наблюдател.

Резултатите от тези изследвания се използват като инструмент за подкрепа, за да покажат къде са необходими допълнителни ресурси или насоки. Те ще помогнат в няколко посоки - навременно да се открият затрудненията и пропуските на учениците, и заедно с учителите си да работят по-активно и приоритетно над тях. 

Седмокласниците на матура по математика

От друга страна изследването ще даде обективна информация на национално ниво, която ще послужи за разработване на мерки за повишаване на математическата грамотност на учениците на училищно и регионално ниво, и за промяна в учебните програми.

Събраните данни ще бъдат използвани за разработването на концептуални и методически решения, насочени към повишаване на ефективността на обучението по математика, поясниха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.

От МОН припомниха, че през миналата година беше осъществено подобно онлайн тестване при деветокласниците и екипите, работещи в образователните институции, имат необходимия опит и капацитет да се справят.

По вариант 2 пишат седмокласниците на НВО по математика

Припомняме, че има нормативна възможност да правим такива национални външни оценявания за диагностика на образователната система. Националното оценяване в шести клас по математика, което ще се състои на 3 октомври, ще продължи 40 минути. Оценките ще се пишат по преценка на учителите и по желание на учениците - при взаимно разбирателство, и учениците не би трябвало да се притесняват, и заради оценките. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на заседанието на Комисията по образованието науката в Народното събрание, което се състоя през тази седмица. 

Не трябва да има притеснение и напрежение за това оценяване, което ще се прави в електронна среда. Дългосрочно трябва да вървим в тази посока, защото международните стандартизирани изпити се правят и ще се правят все повече в електронна среда. Трябва да тестваме и системите за електронно изпитване, които имаме, и това е още една цел, каза министър Вълчев.

Той обясни, че всяко училище ще може да си направи свой собствен анализ и смята, че началото на шести клас, особено когато се отнася за математиката, е най-подходящият момент, защото се вижда сривът между пети и седми клас. Трябва да установим каква част от този срив се дължи на пети клас, защо от пети клас имаме толкова проблеми и се надявам да успеем да направим обективните анализи, изрази тогава увереност образователният министър.

Източник: БТА, Димитрина Ветова    
