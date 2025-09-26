МОН: Изненадващ онлайн тест по математика за 6. клас на 3 октомври

О т МОН са подготвили Национално входно ниво по математика за учениците от 6. клас. Изпитът ще се проведе още на 3 октомври. Той ще е онлайн и ще продължи 40 минути, предаде NOVA .

Резултатите ще се използват като инструмент за подкрепа, за да покажат къде са необходими допълнителни ресурси или насоки, заявяват от МОН. Те ще могат да бъдат вписвани и като текуща оценка, но само при желание на ученика и по преценка на учителя.

Изследването се организира именно в 6. клас - малко след прехода на децата от начален към прогимназиален етап, когато се срещат с нови учители, а понякога изцяло сменят училището и средата си. Целта на проучването е да проследи как тези фактори влияят на резултатите по математика – доколко спадът им в по-горните класове се дължи на натовареността на учебните програми и съдържанието, на смяната на средата или други фактори, пишат още от МОН.

Централизираното входно ниво ще помогне в няколко посоки – навременно да се открият затрудненията и пропуските на учениците и заедно с учителите си да работят по-активно и приоритетно над тях. От друга страна изследването ще даде обективна информация на национално ниво, която ще послужи за разработване на мерки за повишаване на математическата грамотност на учениците и промяна в учебните програми, е позицията на ведомството.

Всяко училище ще получи обобщени данни и справки, с които също ще може да анализира резултатите си и да предприеме конкретни стъпки за подобрение.