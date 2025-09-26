МОН: Изненадващ онлайн тест по математика за 6. клас на 3 октомври

О т МОН са подготвили Национално входно ниво по математика за учениците от 6. клас. Изпитът ще се проведе още на 3 октомври. Той ще е онлайн и ще продължи 40 минути, предаде NOVA.
Резултатите ще се използват като инструмент за подкрепа, за да покажат къде са необходими допълнителни ресурси или насоки, заявяват от МОН. Те ще могат да бъдат вписвани и като текуща оценка, но само при желание на ученика и по преценка на учителя.
Изследването се организира именно в 6. клас - малко след прехода на децата от начален към прогимназиален етап, когато се срещат с нови учители, а понякога изцяло сменят училището и средата си. Целта на проучването е да проследи как тези фактори влияят на резултатите по математика – доколко спадът им в по-горните класове се дължи на натовареността на учебните програми и съдържанието, на смяната на средата или други фактори, пишат още от МОН.
Централизираното входно ниво ще помогне в няколко посоки – навременно да се открият затрудненията и пропуските на учениците и заедно с учителите си да работят по-активно и приоритетно над тях. От друга страна изследването ще даде обективна информация на национално ниво, която ще послужи за разработване на мерки за повишаване на математическата грамотност на учениците и промяна в учебните програми, е позицията на ведомството.
Всяко училище ще получи обобщени данни и справки, с които също ще може да анализира резултатите си и да предприеме конкретни стъпки за подобрение.