Огън в гората на Шуменското плато

П ожар обхвана част от иглолистната гора над панорамния път по Шуменското плато. Огънят е на метри от последните къщи.

Със стихията се бориха пожарникари от Шумен, Нови пазар и Велики Преслав, предаде NOVA.

От полицията съобщиха, че се ограничава достъпът към паметник „Създатели на българската държава" по пътя заради пожара.

Детска игра с пиратки е причинила пожара, съобщиха във Фейсбук от Природен парк „Шуменско плато".

Очевидците, които са подали сигнал за пожара, са разказали как децата хвърлили пиратките и избягали. В момента огънят е овладян, но гасенето е било изключително трудно заради пресечения терен и сухите борове в района.

Пожарът застраши електропреносната мрежа, тъй като се разрази около електрически стълбове и електроподаването в близкия квартал беше спряно. Благодарение на бързата реакция на пожарникарите, полицията и институциите не се стигна до по-сериозни щети.