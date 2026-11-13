България е последна в ЕС по възможности за успех с талант и труд

Можеш ли да започнеш от нулата, да учиш, да работиш упорито, да развиеш собствен бизнес и да постигнеш по-добър живот от този на родителите си? Или успехът ти до голяма степен зависи от семейството, в което си роден, и възможностите, които си получил още от детството?

Ново международно изследване сравнява условията за подобен успех в 132 държави. България се оказва на последно място сред страните от Европейския съюз и на 49-о място в света. Пред нас са не само Румъния и Гърция, но и Албания, която дори не е член на ЕС.

Това показва първото международно изследване Social Mobility Around the World: 2026 Edition на американския Archbridge Institute, публикувано на 9 ноември 2026 г. България получава оценка 6,21 от възможни 10 точки.

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Изследователите използват понятието „социална мобилност“, което означава възможността човек да постигне по-високи доходи и по-добро положение в обществото благодарение на своите способности, образование и труд, независимо от семейния си произход.

Швейцария е първа, САЩ са четвърти

Любопитното е, че страната, в която се ражда идеята за „американската мечта“, не оглавява класацията.

САЩ са на четвърто място. Най-благоприятни условия за социално израстване според индекса предлага Швейцария, следвана от Дания и Норвегия. Първата петица допълва Нова Зеландия.

Сред десетте най-добре представящи се държави са още Люксембург, Естония, Германия, Австралия и Япония.

Особено впечатляваща е позицията на Естония, която заема седмо място в света. За сравнение, Гърция е на 33-та позиция, Румъния - на 46-а, Унгария - на 48-а, а България остава непосредствено след тях. След страната ни е Молдова, която заема 50-о място.

Какво пречи на българите да успяват

Изследването оценява три основни области: предприемачество и икономически растеж, институции и върховенство на правото, образование и гражданско общество.

България се представя сравнително най-добре по предприемачество и растеж, където е на 45-о място от 132 държави.

По образование и гражданско общество заемаме 52-ра позиция, а при институциите и върховенството на правото сме на 57-а.

Именно сред показателите за работата на институциите се открояват някои от най-слабите резултати.

България е на 112-о място по отчетност на магистратите и на 102-ро по показателя за корупция в съдебната система.

Първият критерий оценява доколко ефективно действат механизмите за търсене на дисциплинарна отговорност от магистрати, а вторият е свързан с корупционни практики, включително подкупи и предоставяне на услуги на близки.

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Подобни резултати имат значение за равните възможности, защото качеството на институциите и прилагането на закона са част от средата, в която хората развиват бизнес, работят и защитават правата си.

Ниски данъци, но висока административна тежест

България има и силни страни, които я поставят сравнително напред в световната класация по отделни показатели.

Страната ни е на 22-ро място по ниски данъци и на 23-то по ниски мита. По законовите гаранции за правото на собственост заемаме 31-ва позиция.

Когато обаче се оценява доколко добре собствеността е защитена на практика, България пада до 82-ро място.

Сходно противоречие се наблюдава и при условията за бизнес. Докато данъчната среда получава сравнително добра оценка, регулаторната тежест поставя страната ни едва на 88-а позиция.

По показателя за държавно участие в икономиката България е на 81-во място.

Помагаме ли си достатъчно

Едни от най-любопитните резултати в изследването са свързани не с доходите или данъците, а с отношенията между хората.

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България е на 118-о място от 132 държави по участие в доброволчески дейности.

По друг показател, който отчита дела на хората, заявили, че са помогнали на непознат през последния месец, страната ни е на 107-а позиция.

Защо това има отношение към възможностите за успех?

Според методологията на изследването силното гражданско общество и връзките между хората създават повече възможности за развитие чрез сътрудничество, партньорства и взаимна подкрепа.

В същото време България има и изненадващо добър резултат - шесто място в света по участие на жените в гражданското общество.

Сред положителните показатели е и структурата на гражданските организации, при която наличието на повече малки организации, вместо доминацията на няколко големи, се оценява като предимство.

Защо произходът не бива да определя бъдещето

Основната идея зад социалната мобилност е, че човек трябва да има възможност да подобри положението си независимо дали е израснал в богато или бедно семейство.

Образованието, достъпът до работа, възможностите за собствен бизнес, качеството на институциите и отношенията между хората влияят върху това доколко подобно израстване е възможно.

Затова авторите на изследването не се ограничават само до размера на доходите или икономическия растеж. Те разглеждат и условията, които позволяват на хората да използват собствените си способности и да напредват.

Резултатите за България показват значителни разлики между отделните области. Страната има сравнително благоприятна данъчна среда и определени предимства за предприемачеството, но изостава при работата на институциите, практическата защита на собствеността и участието в доброволчески дейности.

Именно тези различия обясняват защо България остава на 49-о място в общата класация, въпреки по-добрите си позиции по отделни икономически показатели.