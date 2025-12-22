Габриела и Красимир, обвинени в малтретиране и убийства на животни в Перник, остават в ареста

Мариета Георгиева: Антарктида е като океан, замръзнал с всичките си вълни

С офийският градски съд отказа да освободи от ареста двамата задържани за клипчета с малтретиране и убийства на животни от Перник - Габриела Сашова и Красимир Георгиев.

Съдебният състав прие, че двамата подсъдими нямат трайна връзка с България, поради което има възможност да се укрият, има опасност да извършат престъпление, ако бъдат с по-лека мярка, както и може да повлияят на свидетели.

Според разследването двамата са заснемали убийствата и са ги публикували в интернет срещу пари. След като случаят стана публичен в десетки градове в страната избухнаха протести, а законодателството беше променено.

От началото на разследването двамата обвинени са в ареста.

Днес трябваше да има разпоредително заседание, но единият подсъдим не беше получил обвинителния акт преди повече от 7 дни, съобщи NOVA. Поради това съдът го връчи и насрочи заседание за 16 януари.