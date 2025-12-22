България

Габриела и Красимир, обвинени в малтретиране и убийства на животни в Перник, остават в ареста

Според разследването двамата са заснемали убийствата и са ги публикували в интернет срещу пари

Обновена преди 4 минути / 22 декември 2025, 06:59

"Гранична полиция" отбелязва професионалния си празник
Дадоха на съд адвокат за измами с обезщетения на пострадали в катастрофи

Дадоха на съд адвокат за измами с обезщетения на пострадали в катастрофи
Депутатите излизат във ваканция

Депутатите излизат във ваканция
Коледна изненада: Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Коледна изненада: Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима
Пиян шофьор се вряза в ограда на къща в Монтанско

Пиян шофьор се вряза в ограда на къща в Монтанско
Стойчо Кацаров: ЕК съди България за корупция в здравеопазването

Стойчо Кацаров: ЕК съди България за корупция в здравеопазването
Мариета Георгиева: Антарктида е като океан, замръзнал с всичките си вълни

Мариета Георгиева: Антарктида е като океан, замръзнал с всичките си вълни
Тома Биков: Новите избори няма да излъчат мнозинство от 121 депутати

Тома Биков: Новите избори няма да излъчат мнозинство от 121 депутати

С офийският градски съд отказа да освободи от ареста двамата задържани за клипчета с малтретиране и убийства на животни от Перник - Габриела Сашова и Красимир Георгиев.

Съдебният състав прие, че двамата подсъдими нямат трайна връзка с България, поради което има възможност да се укрият, има опасност да извършат престъпление, ако бъдат с по-лека мярка, както и може да повлияят на свидетели. 

Според разследването двамата са заснемали убийствата и са ги публикували в интернет срещу пари. След като случаят стана публичен в десетки градове в страната избухнаха протести, а законодателството беше променено.

От началото на разследването двамата обвинени са в ареста.

Днес трябваше да има разпоредително заседание, но единият подсъдим не беше получил обвинителния акт преди повече от 7 дни, съобщи NOVA. Поради това съдът го връчи и насрочи заседание за 16 януари.

Източник: NOVA    
Последвайте ни

По темата

Конституционният съд образува дело за референдума за еврото

Конституционният съд образува дело за референдума за еврото

Забравените жени воини, шокирали античния свят

Забравените жени воини, шокирали античния свят

Мъж е открит мъртъв в гориста месност

Мъж е открит мъртъв в гориста месност

„Какво е това?“: Планета с форма на лимон шокира учените

„Какво е това?“: Планета с форма на лимон шокира учените

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

pariteni.bg
Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 5 часа
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 4 часа
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 5 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 3 часа

Виц на деня

– Докторе, имам алергия към понеделниците. – Симптоми? – Работя трудно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>След&nbsp;протестите в Румъния: Президентът инициира референдум сред магистратите</p>

След многохилядните протести в Румъния: Президентът инициира референдум сред магистратите

Свят Преди 11 минути

Никушор Дан обяви, че това ще стане през януари

,

Най-сексапилната жена според науката: 29-годишна, брюнетка и във връзка

Любопитно Преди 18 минути

Много от днешните известни личности – като Дуа Липа и Хейли Бийбър – повтарят този нововъзникващ идеал

Джейк Пол и Антъни Джошуа

Джейк Пол е със счупена челюст след нокаута от Антъни Джошуа

Любопитно Преди 59 минути

„2 титаниеви плочи от всяка страна. Махнати са няколко зъба. Ще трябва да съм на течна храна за 7 дни“, каза от болницата Джейк Пол

14-годишен катастрофира между две чирпански села и избяга

14-годишен катастрофира между две чирпански села и избяга

България Преди 1 час

Инцидентът е станал на 20 декември, около 6:50 ч.

Кои са най-предпочитаните места за посрещане на Нова година

Кои са най-предпочитаните места за посрещане на Нова година

Любопитно Преди 1 час

Разбери повече тук

о

Гастроентеролог препоръча 3 естествени начина за защита на червата

Любопитно Преди 1 час

Червата помагат за регулиране на имунитета, настроението, енергията и дори възпаленията в цялото тяло

Оставиха за постоянно в ареста задържания за повреждане на надгробни плочи и урни в София

Оставиха за постоянно в ареста задържания за повреждане на надгробни плочи и урни в София

България Преди 1 час

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд

,

Започва проверка на видеонаблюдението в училищата в „Люлин”

България Преди 1 час

Георги Тодоров предприе незабавни действия, за да се гарантират сигурността и правата на децата

<p>Три зодии пренаписват съдбата си в края на декември</p>

Три зодии пренаписват съдбата си в края на декември

Любопитно Преди 1 час

Астролозите предвиждат период на неочаквани възможности, важни решения и шансове, които могат значително да оформят хода на бъдещите събития

„32 години по-късно“: Принц Уилям пресъздаде коледна снимка с принцеса Даяна

„32 години по-късно“: Принц Уилям пресъздаде коледна снимка с принцеса Даяна

Любопитно Преди 2 часа

Принц Уилям сподели трогателен паралел – снимка с принцеса Даяна и актуален кадър с принц Джордж от благотворителното им посещение в център за подкрепа на бездомни хора 32 години по-късно, където Джордж се подписа под имената на баща си и баба си

Синът на Джон Ленън е притеснен за наследството на "Бийтълс"

Синът на Джон Ленън е притеснен за наследството на "Бийтълс"

Любопитно Преди 2 часа

"Аз просто давам всичко от себе си, за да помогна на по-младото поколение да не забравя за „Бийтълс“, Джон и Йоко“, сподели Шон Оно Ленън

,

Китай налага мита до 42,7% върху млечни продукти от ЕС

Свят Преди 2 часа

Те влизат в сила от 23 декември

,

Свръхпреработените храни - нож с две остриета

Любопитно Преди 2 часа

Свръхпреработените храни определят менютата и рекламите по цял свят

Тръмп назначава губернатора на Луизиана за свой специален пратеник в Гренландия

Тръмп назначава губернатора на Луизиана за свой специален пратеник в Гренландия

Свят Преди 2 часа

"Джеф разбира колко важна е Гренландия за нашата национална сигурност", написа американският държавен глава в публикация в Truth Social

Дъщерята на Роб Райнър е живяла в страх от брат си преди убийствата

Дъщерята на Роб Райнър е живяла в страх от брат си преди убийствата

Свят Преди 2 часа

Роми „не смятала за добра идея“ 32-годишният Ник да живее в къщата за гости на родителите им

Австралийска полиция: Нападателите от Бонди тренирали преди стрелбата

Австралийска полиция: Нападателите от Бонди тренирали преди стрелбата

Свят Преди 2 часа

Според съдебните документи Саджид и Навийд Акрам са направили и оглед на плажа няколко дни преди стрелбата

Всичко от днес

От мрежата

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Телец: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Овен: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Станка Златева: Боян Радев винаги ще остане жив

Gong.bg

Алберт Попов даде 18-о време в първия манш на слалома в Алта Бадия

Gong.bg

Конституционният съд образува дело за референдума за еврото

Nova.bg

Президентът: Хората, които се представят за организатори на моя партия и събират пари от мое име, са измамници

Nova.bg