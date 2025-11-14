Обвиняемите за жестокост към животни от Перник твърдят, че били "принудени" да извършат престъпленията

Разказ от първо лице: Служители с подробности за въоръжения грабеж, извършен от тийнейджър в Монтана

"Усещането е като в дискотека": Електроуреди "гърмят" в домовете на хората в Плевенско

К расимир Георгиев и Габриела Сашова заявили в показанията си, че били "принудени" да извършват трите престъпления, в които са обвинени. Това стана ясно по време на брифинг на прокуратурата в Перник. Двамата са обвинени в престъпен сговор, мъчения и убийства на животни, както и за създаване на порнографско съдържание.

"Лицата понастоящем са задържани и очакваме съдът да насрочи разпоредително заседание", коментираха от прокуратурата.

Окончателно: Красимир, обвинен заедно с Габриела за насилие над животни, остава в ареста

"Това време беше необохдимо, за да се съберат изключително много доказателства. Ключовите експертизи са на съдържанието на видеофайловете, които са иззети от устройствата на обвиняемите. Говорим за около 1 година период, това са множество деяния", казаха още от прокуратурата.

Съдят Габриела и Красимир от Перник, заснемали порнографски клипове с насилие над животни

Единият от обвиняемите е отказал да даде обяснения, а другият е дал защитна версия за принуда. Прокуратурата не е установила кой ги е принуждавал. Не уточняват кой от двамата е казал версията.

Взети са предвид и показанията на купувачи на видеата. За жестокостта към животните обвиняемите ги грози от 2 до 4 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лева. "В момента Красимир е в затвора в София, а Габриела в Сливенския затвор", казаха от прокуратурата в Перник.