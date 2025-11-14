Обвиняемите за жестокост към животни от Перник твърдят, че били "принудени" да извършат престъпленията

К расимир Георгиев и Габриела Сашова заявили в показанията си, че били "принудени" да извършват трите престъпления, в които са обвинени. Това стана ясно по време на брифинг на прокуратурата в Перник. Двамата са обвинени в престъпен сговор, мъчения и убийства на животни, както и за създаване на порнографско съдържание.
"Лицата понастоящем са задържани и очакваме съдът да насрочи разпоредително заседание", коментираха от прокуратурата.
Окончателно: Красимир, обвинен заедно с Габриела за насилие над животни, остава в ареста
"Това време беше необохдимо, за да се съберат изключително много доказателства. Ключовите експертизи са на съдържанието на видеофайловете, които са иззети от устройствата на обвиняемите. Говорим за около 1 година период, това са множество деяния", казаха още от прокуратурата.
Съдят Габриела и Красимир от Перник, заснемали порнографски клипове с насилие над животни
Единият от обвиняемите е отказал да даде обяснения, а другият е дал защитна версия за принуда. Прокуратурата не е установила кой ги е принуждавал. Не уточняват кой от двамата е казал версията.
Взети са предвид и показанията на купувачи на видеата. За жестокостта към животните обвиняемите ги грози от 2 до 4 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лева. "В момента Красимир е в затвора в София, а Габриела в Сливенския затвор", казаха от прокуратурата в Перник.