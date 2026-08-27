Откраднаха безценно древно златно съкровище в Испания

С ъкровището от Вилена - колекция от златни изделия, считана за една от най-ценните от бронзовата епоха в Европа, е била открадната тази сутрин от музея в провинция Аликанте, Испания, където се съхранява, предаде АФП, позовавайки се на кметството.

"Около 05:20 сутринта алармата в Музея във Вилена се е задействала, а в 05:24 крадците вече са напуснали сградата", каза пред АФП говорител на кметството, потвърждавайки този "изключително бърз и професионален" обир.

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По думите на говорителя към момента не се знае дали извършителите са откраднали всичко или само определени експонати, тъй като полицията все още се намира в музея и прави опис.

Източник: EPA/БГНЕС

Съкровището от Вилена представлява колекция от около петдесет предмета, предимно от злато, но също и от сребро и желязо, датиращи от около 1000 г. пр. Хр. То включва 29 гривни, 11 чаши, три бутилки и различни други предмети.

"Според специалистите това е най-значителният комплект от златни съдове от бронзовата епоха, заедно със съкровищата от Микена, Гърция", посочва от музея на сайта си.

"Всички системи за сигурност са се задействали", каза говорителят на кметството, допълвайки, че от страна на музея "не е имало никаква грешка".

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Точно преди кражбата се е задействала друга аларма в спортния комплекс на града, като властите разследват дали двата случая са свързани и дали става въпрос за отвличане на вниманието, организирано от крадците.



Съкровището от Вилена е открито през 1963 г. от археолога Хосе Мария Солер в съд, скрит в коритото на местно дере.