Съд във Варна образува дело за спирането на тока в Баба Алино

А дминистративният съд във Варна образува дело по жалба на "Форест Клуб Варна" ООД срещу задължително предписание, издадено от „Електроразпределение Север“ АД, за спиране на тока в местността Баба Алино, съобщиха от пресцентъра на съда. Разпореждането на енергийното дружество е издадено на 17 август 2026 г. То предвижда в седемдневен срок да бъде спрян токът към постройки в местността.

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С жалбата, внесена в Административния съд, е поискана пълна отмяна на издаденото предписание на енергийното дружество като незаконосъобразно. Освен това се иска и спиране на изпълнението на разпореждането до окончателното приключване на съдебното производство.

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Припомняме, че "Форест Клуб Варна" обжалва в Административния съд и заповедите на кмета Благомир Коцев от юни тази година за премахването на 12 многофамилни жилищни сгради с повече от 40 апартамента в тях. В началото на август съдът определи, че събарянето на сгради в местността Баба Алино може да се случи след окончателното решаване на заведените дела.