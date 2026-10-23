Мащабна размяна: Русия и Украйна освободиха общо 540 военнопленници

У крайна и Русия извършиха поредната мащабна размяна на военнопленници, при която всяка от воюващите страни предаде на другата по 270 души. Новината бе съобщена официално от руското Министерство на отбраната и потвърдена от украинските власти.
От руското военно ведомство уточниха, че освободените техни военнослужещи в момента се намират на територията на Беларус. На войниците се оказва необходимата медицинска и психологическа помощ, след което те ще бъдат транспортирани обратно в Русия.
🇺🇦 Ukraine brings home 261 military personnel and nine civilians in a prisoner exchange — Coordination Headquarters Among those released today are 38 officers. Some of the servicemen had been held captive since 2018 and 2020, the Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War said. Many of the defenders faced criminal prosecution in Russia and were sentenced on fabricated charges in violation of international law, receiving various prison terms, including life imprisonment. 📸: Volodymyr Zelenskyy / Telegram— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) October 23, 2026
Украинският президент Володимир Зеленски потвърди връщането у дома на 270 пленници, като разкри, че сред тях има и девет цивилни граждани.
Предишната голяма размяна между двете държави бе осъществена на 19 август, когато от руски плен бяха върнати 103-ма украински бойци, а малко по-късно същия месец бяха освободени още десет души.
„1000 за 1000“: Русия и Украйна си размениха голям брой военнопленници
Размяната на пленници остава един от малкото хуманитарни канали, по които Москва и Киев поддържат директен контакт от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. До днешната акция се стигна само ден след като двете страни размениха и телата на загинали в боевете войници, при което Русия предаде 252 тела и получи обратно 25.