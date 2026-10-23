Българи спасиха моряци от поразения с дрон кораб „Khoryv“ край Констанца

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Б ългарски моряци са първите, достигнали до района на инцидента в Черно море, при който плаващият под флага на Коморските острови моторен кораб KHORYV бе поразен при предполагаем военен удар с морски дрон-камикадзе, съобщава Meritime.

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Пръв на мястото, разположено на около 13 морски мили източно от румънското пристанище Констанца, се отзовава офшорният снабдителен кораб SARTOR, плаващ под флага на Норвегия. В състава на неговия екипаж участват шестима български моряци, а капитан на плавателния съд е норвежки гражданин.

Българските моряци формират изцяло екипажа на спуснатата от SARTOR спасителна лодка, която непосредствено след инцидента приема бедстващите моряци от KHORYV. Благодарение на бързата им и професионална намеса са спасени девет души. На борда е прието и тялото на един загинал моряк.

Сигналът за бедствие е подаден около 10:00 ч. сутринта в петък, след като KHORYV съобщава за експлозия, причинена от безпилотен апарат. Непосредствено след нанесения удар търговският съд получава тежък крен, преобръща се и остава в това положение на вода няколко часа.

Впоследствие оцелелите девет моряци са транспортирани и предадени на бреговите и медицинските служби в Констанца. Към момента продължава мащабната спасителна операция по издирването на останалите трима членове на екипажа, които са в неизвестност. На борда на KHORYV е имало общо 13-членен екипаж, съставен от десет украински и трима азербайджански граждани.

KHORYV (IMO: 8138712), Black Sea https://t.co/gsabbQqaQ4 — Maritime.bg (@MaritimeBul) October 23, 2026

В международната операция са активирани четири плавателни съда – катерите MAI 0201 и MAI 3064 на румънското Министерство на вътрешните работи, спасителният кораб ARTEMIS на румънската агенция ARSVOM и норвежкият SARTOR. Лошите метеорологични условия и ниската видимост в района обаче са попречили на включването на въздушни спасителни средства.

Данните от автоматичната система за идентификация показват, че построеният през 1983 г. кораб KHORYV е извършвал преход от турско пристанище с направление към Сулина. Инцидентът се случва в момент на засилено геополитическо напрежение и обявено повишено наблюдение в западната част на Черно море от страна на НАТО.

Часове преди атаката Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за унищожена база за морски дронове във Вилково и за нанесени удари по търговски кораби, извършващи преход към Украйна. В официално изявление президентът на Румъния Никушор Дан потвърди за инцидента и изрази съболезнования, определяйки атаката като пореден пример за трагичните последици от войната в Черноморския регион.