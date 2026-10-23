България

Ограничават движението по магистрала "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол"

За да се облекчи трафикът, се въвеждат конкретни ограничения за превозните средства над 12 тона

Стела Христова Стела Христова

23 октомври 2026, 16:18
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П ознатите задръствания по магистрала „Хемус“ вече имат нов катализатор – дългоочакваният основен ремонт на тунел „Топли дол“, който започна през ноември 2023 г. Макар да причинява предвидими затруднения, затварянето му се оказва неизбежно и, според властите, силно забавено във времето.

Нови мерки за облекчаване на движението по АМ „Хемус“

Съоръжението, което е в експлоатация от 1985 г., досега не е претърпявало основен ремонт, отбелязва NOVA.

За да се облекчи трафикът, се въвеждат конкретни ограничения за превозните средства над 12 тона. В петък от 15:00 ч. до 21:00 ч. ще се ограничава движението им в посока Ботевград. В неделя (от 14:00 ч. до 21:00 ч.) и в понеделник (от 7:00 ч. до 9:00 ч.), когато потокът към столицата е най-интензивен, ограничението ще важи за камионите в посока София.

Шишков се извини на шофьорите за задръстванията заради ремонта на тунел „Топли дол“

За засегнатия тежкотоварен трафик препоръчителният алтернативен маршрут е през прохода „Петрохан“. Леките автомобили могат да използват пътя през Искърското дефиле като обходно трасе, където движението на камиони над 12 тона също ще бъде ограничено.

От „Пътна полиция“ уточняват, че при намаляване на интензивността на движението е възможно тежкотоварните камиони да бъдат пропускани и преди крайния срок на ограничението. Мерките са били обсъдени на спешна работна среща между министър Шишков, кметовете на общините Ботевград и Горна Малина – Иван Гавалюгов и инж. Ангел Жиланов, и ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“.

В опит да се ускори процесът, строителните дейности ще се извършват на две смени. Строителят е поел ангажимент тунелът да бъде отворен за коледните и новогодишните празници. Очаква се около 18 декември движението да бъде възстановено и в двете тръби, за да се осигурят безопасни условия за пътуващите.

Това обаче ще е временно облекчение. Планира се след празниците, около 11 януари 2027 г., преминаването през тръбата за София отново да бъде ограничено до пълното завършване на строително-монтажните работи. Прогнозният срок за окончателното приключване на ремонта е април 2027 г.

Редактор: Стела Христова
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