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„Чупиш – плащаш“: Франция и Италия ударят по джоба родителите на ученици вандали

Франция обмисля планове за налагане на глоби на онези, чиито деца вандализират или увреждат имущество, следвайки подобна мярка, въведена тази седмица в Италия

Надежда Неменски Надежда Неменски

23 октомври 2026, 16:06
„Чупиш – плащаш“: Франция и Италия ударят по джоба родителите на ученици вандали
Източник: ЕПА/БГНЕС

К огато миналия месец във Франция започнаха протестите на гимназистите, в социалните мрежи бързо се разпространиха кадри на ядосани родители, които издърпват децата си от демонстрациите.

Те може да са имали добра причина да го направят, тъй като Франция обмисля планове за налагане на глоби на онези, чиито деца вандализират или увреждат имущество, следвайки подобна мярка, въведена тази седмица в Италия, пише Al Jazeera.

Тъй като към младите протестиращи в цяла Франция се присъединиха и други хора, недоволни от нарастващите разходи за живот и предложенията за съкращаване на обществените разходи, подобни демонстрации, водени от младежи, започнаха и в италианските градове. Много от тях ескалираха във насилие, като протестиращите палеха барикади, а полицията бе обвинена в използване на прекомерна сила.

Ето какво знаем до момента.

  • За какво са протестите във Франция и Италия?

В края на септември гимназисти в северното парижко предградие Сен Сен Дени започнаха да протестират срещу състоянието на училищните си сгради и недостига на учители. Те бяха особено гневни от предложения правителствен бюджет, който включва съкращения на обществените разходи за милиони евро.

Ученици в Париж, а по-късно и в други френски градове, издигнаха барикади около училищата си и предизвикаха затварянето на стотици от тях през първата седмица на октомври.

По-късно протестите се разпространиха в цялата страна, тъй като работниците от публичния сектор се присъединиха към демонстрациите, за да се противопоставят на планираното замразяване на заплатите. Сега протестите отново се разшириха, като хората, ядосани от нарастващите разходи за живот, недостига на гориво и цените на бензина, се присъединиха към демонстрации, които често прерастваха в бунтове, грабежи и палежи.

Френският президент Еманюел Макрон заяви миналата седмица, че „нищо не оправдава“ насилието и че местните служители могат да забраняват определени улични събирания, ако сметнат за необходимо. Френските власти обявиха и полицейски час.

Миналата събота обаче стотици хиляди протестиращи във Франция, Италия, Испания, Белгия и Португалия участваха в до голяма степен некоординирани демонстрации срещу нарастващите разходи за живот.

Първоначално мирните уикенд протести в Милано ескалираха в бунтове, като групи от предимно млади хора плячкосваха магазини, трошаха прозорци и се сблъскваха с полицията. Маскирани протестиращи хвърляха камъни, павета и други предмети по полицията за борба с масовите размирици и палеха барикади, направени от бар маси.

За размирици бе съобщено и в италианските градове Болоня и Торино.

Официални данни за очакваните разходи за щетите както във Франция, така и в Италия, все още предстои да бъдат установени.

  • Какво обяви Италия?

Във вторник правителството на италианския министър-председател Джорджия Мелони одобри поредица от мерки в отговор на размириците, включително изпращане на 500 войници в Милано до края на годината и увеличаване на финансовата отговорност за родителите, чиито деца са участвали във вандализъм и грабежи.

Съгласно новите правила всеки, който участва в група от най-малко петима души и застрашава обществената безопасност по време на протести, е заплашен от до пет години затвор и максимална глоба от 20 000 евро ($22 460).

Протестиращите на възраст от 14 до 18 години вече могат да бъдат подлагани на административен арест, дори ако не са извършили престъпление, при условие че има доказателства, че представляват опасност — разширявайки правомощията, които преди важаха само за възрастни.

В част от декрета, който включва фразата „Чупиш — плащаш“, Италия засили и закона, държащ родителите отговорни за престъпни щети, причинени от техните деца.

Член 2048 от Гражданския кодекс вече гласи, че родителите и настойниците носят отговорност за щети, причинени от „незаконното действие на непълнолетни деца, които не са еманципирани, или лица под настойничество, които живеят с тях. Същото разпореждане се прилага и за приемния родител“.

В Италия властите могат да прилагат тези закони чрез запор на активи и заплати.

Новата мярка позволява на държавата директно да глобява родителите или да претендира за обезщетение за възникнали загуби срещу имуществото на родителите или чрез удържане на обществените субсидии, които семейството получава.

  • Каква е ситуацията във Франция?

Съгласно член 1242 от Френския граждански кодекс, родителите, които живеят с децата си и упражняват родителска власт, също носят гражданска отговорност за щетите, които децата им причиняват.

„Родителите, в качеството си на носители на родителска власт, носят по право солидарна отговорност за щети, причинени от техните непълнолетни деца, освен когато последните са били поверени на трето лице с административно или съдебно решение“, гласи законът.

Миналата година нов закон измени член 1242, за да засили ролята на родителите по време на производствата за младежко правосъдие. Той премахна изискването за съвместно съжителство на родителите, за да се прилага гражданска отговорност.

Във Франция обезщетението от родители за щети, причинени от деца, може да бъде принудително събрано чрез граждански производства и може да включва конфискация на активи, ако не се покрива от застраховка за гражданска отговорност, която често е свързана със застраховката на жилището, в зависимост от условията на полицата.

В петък френското радио RFI съобщи, че нов законопроект, известен като „вандалите плащат“, сега също се предлага от правителството в отговор на насилствените протести.

Планирано е правителството да дебатира проектозакона на 27 октомври.

Ако законът бъде приет, намерените за виновни във вандализъм могат да бъдат задължени да платят до 10 000 евро ($11 200) като компенсация. В случай на престъпни щети, причинени от непълнолетни, родителите могат да бъдат държани отговорни.

Разпоредба към законопроекта може също така да въведе колективна гражданска отговорност, potенциално изискваща от някого в група, отговорна за щети, да плати, дори и да не ги е причинил сам, при същите финансови условия като онези, които са причинили щетите, съобщи RFI.

Министър-председателят Себастиан Льокорню описа законодателството като „абсолютно от съществено значение“, за да се гарантира, че данъкоплатците няма да плащат за щети, причинени от протести.

  • Къде другаде се случва това?

Няколко други държави също държат родителите финансово отговорни за щетите, които децата им причиняват.

Например в Швеция родителите или законните настойници могат да бъдат държани финансово отговорни, при спазване на законовите условия и ограничения, за определени телесни повреди или щети на имущество, причинени от дете, извършило престъпление.

В Съединените щати, при спазване на специфичните за всеки щат условия и ограничения, законите, уреждащи родителската отговорност, посочват, че ако непълнолетен умишлено унищожи обществено имущество, бизнеси или превозни средства, жертвите или местното управление могат да съдят родителите в граждански съд.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Al Jazeera    
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