След мисията на Уиткоф: Москва и Киев подновяват мирния диалог през ноември

С ледващият кръг преки преговори между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ се предвижда да се състои през първата половина на идния месец в Абу Даби, Обединените арабски емирства. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Франс прес.

Русия обяви, че е готова да възобнови преговорите със САЩ и Украйна през ноември

Москва заяви готовност да възобнови диалога, който бе изпаднал в застой от началото на годината, след състоялата се в сряда среща между руския президент Владимир Путин и Стив Уиткоф – специален пратеник на американския държавен глава Доналд Тръмп. Украинският президент Володимир Зеленски също изрази официална подкрепа за провеждането на тристранните разговори.

Kremlin Spokesperson #Peskov: ❗️ Russia-US-Ukraine trilateral talks to take place in Abu Dhabi in November. https://t.co/gTzE9Qo2uO — Russian Embassy in South Africa 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) October 23, 2026

Обявяването на дипломатическата инициатива идва след интензивни сондажи от страна на Белия дом. През изминалите дни Стив Уиткоф проведе ключови разговори първо в Осло с Володимир Зеленски и европейски представители, а след това и в Санкт Петербург с Владимир Путин с цел да се даде нов тласък на мирния процес.

След срещите и двете воюващи страни потвърдиха позицията си да подновят прекия диалог под егидата на Вашингтон. Руската страна предложи конкретен времеви прозорец – около 10 ноември, докато Киев настоя за провеждане на срещата възможно най-скоро.

Въпреки напредъка руският президент Владимир Путин отправи предупреждение, че целта на преговорите трябва да бъде постигането на окончателно мирно споразумение с трайни гаранции, а не просто временно преустановяване на боевете или краткотрайно примирие, за каквото според него настояват Киев и неговите западни съюзници.