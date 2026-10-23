България

Откриха дрон в поле край Сливница: СОБТ го иззе, МВР успокоява, че не е боен

Екипи на Специализирания отряд за борба с тероризма и полицията са изпратени на мястото, няма нанесени щети или опасност за населението

Стела Христова Стела Христова

23 октомври 2026, 16:56
Откриха дрон в поле край Сливница: СОБТ го иззе, МВР успокоява, че не е боен
Източник: БТА

Б езпилотен летателен апарат е бил открит в селскостопанско поле, разположено между селата Бърложница и Драготинци в община Сливница. Новината бе съобщена официално от Областната дирекция на МВР – София област.

Сигналът за намереното устройство е подаден своевременно в Районното управление в Сливница от бдителен гражданин. Непосредствено след постъпването на информацията към мястото са насочени автопатрул и специализиран екип на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ).

Дронът бил открит от гражданин. Извършена е проверка, а безпилотният летателен апарат е иззет. По първоначални данни дронът е частен и не е боен, посочиха от ОД на МВР - София, пише 24 часа.

Органите на реда подчертават, че ситуацията е напълно овладяна и няма причини за безпокойство сред местното население. На място няма нанесени материални щети, а периметърът около апарата е своевременно отцепен с оглед безопасността на преминаващите.

Автор: Стела Христова
Редактор: Стела Христова
Източник: ИА "Фокус"    
Безпилотен летателен апарат Сливница Дрон Инцидент МВР СОБТ
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