Откриха дрон в поле край Сливница: СОБТ го иззе, МВР успокоява, че не е боен

Б езпилотен летателен апарат е бил открит в селскостопанско поле, разположено между селата Бърложница и Драготинци в община Сливница. Новината бе съобщена официално от Областната дирекция на МВР – София област.

Сигналът за намереното устройство е подаден своевременно в Районното управление в Сливница от бдителен гражданин. Непосредствено след постъпването на информацията към мястото са насочени автопатрул и специализиран екип на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ).

Дронът бил открит от гражданин. Извършена е проверка, а безпилотният летателен апарат е иззет. По първоначални данни дронът е частен и не е боен, посочиха от ОД на МВР - София, пише 24 часа.

Органите на реда подчертават, че ситуацията е напълно овладяна и няма причини за безпокойство сред местното население. На място няма нанесени материални щети, а периметърът около апарата е своевременно отцепен с оглед безопасността на преминаващите.