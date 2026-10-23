След проблемите със Starlink: Украйна прави собствена сателитна мрежа с финландски гиганти

М инистерството на отбраната на Украйна се споразумя за сътрудничество с финландските компании ICEYE и Nokia с цел разработването на напълно независима система за сателитни комуникации. Ходът идва непосредствено след като президентът Володимир Зеленски публично изрази недоволство от наложените ограничения в използването на сателитната мрежа Starlink.

Мъск обясни за ограниченията на военната сателитна мрежа в Украйна

Страните подписаха официално писмо за намерения с украинското военно министерство по време на посещението на финландския премиер Петери Орпо в Киев. За момента не се съобщават конкретни финансови подробности около проекта или точни срокове за неговата реализация.

Nokia and @iceye_global announced today a partnership with the Ministry of Defence of Ukraine to develop sovereign satellite communications. Through this Letter of Intent we will explore how trusted, sovereign satellite communications can strengthen Ukraine's resilience and give it control over the connectivity it depends on. Read more: https://t.co/rnVJinYEOb — Nokia (@nokia) October 22, 2026

Зеленски подчерта в социалната мрежа X, че по-активното използване на сателитните възможности на Финландия е от ключово значение за отбраната и устойчивостта на страната. От своя страна главният изпълнителен директор на ICEYE Рафал Моджевски заяви, че Украйна се нуждае от защитена комуникационна система под собствен контрол. Сателитите на компанията са специализирани в предоставянето на високопрецизни разузнавателни данни независимо от метеорологичните условия и времето от денонощието.

Сътрудничеството с финландската компания има история – още в началото на руската инвазия през 2022 г. украинските граждани събраха средства чрез дарителска кампания за закупуването на права за ползване на спътник от ICEYE за нуждите на въоръжените си сили.

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Тласъкът за новия проект идва след зачестили проблеми с мрежата Starlink, на която Киев разчита критично за координация срещу руските въздушни атаки. Макар американският президент Доналд Тръмп да заяви, че Илон Мъск е премахнал ограниченията, от украинското министерство на отбраната съобщиха, че продължават да регистрират смущения и загуба на сигнал при военната система Starshield, включително при висока скорост на движение.