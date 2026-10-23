Кърваво нападение: Седем души загинаха при стрелба в църква в Южна Йордания

Н ай-малко седем души са убити, а около 10 са ранени при брутална стрелба в църква в провинция Карак, Южна Йордания. За трагедията съобщи източник от местните служби за сигурност пред държавната телевизия.

Според официалната информация от телевизия „Ал Мамлака“, двама неизвестни нападатели са открили директен огън срещу вярващите в църквата „Хамуд“. Част от ранените са в изключително тежко състояние, поради което броят на жертвите може да нарасне.

BREAKING: At least seven dead after shooting at church in Jordan - reports https://t.co/sMpB9myTz0 — Sky News (@SkyNews) October 23, 2026

Очевидец на кървавия инцидент разказа пред медията, че извършителите са пристигнали с автомобил, след което са открили непрекъснат огън в продължение на около пет минути и са избягали от мястото.

По време на нападението в сградата и в двора ѝ е имало между 150 и 200 души. Според свидетелските свидетелства повечето от засегнатите и пострадалите са възрастни хора на възраст между 50 и 70 години.

Силите за сигурност са блокирали района и вождат интензивно разследване, потвърди министърът на правителствените комуникации Мохамед ал Момани.

Провинция Карак е известна с това, че в нея живее значителна традиционна християнска общност на фона на преобладаващо мюсюлманското население в Йордания.