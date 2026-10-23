Страховита нова територия става част от “Игри на волята” тази вечер

Ч исто нова всяваща страхопочитание локация ще стане част от голямата надпревара в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Зрителите на екстремното риалити ще видят отблизо тайната територия веднага след като там се настани и първият ѝ обитател. Кой ще бъде той?

Битката за спасение между номинираните Йордан и Марио ще предложи напрегнат дуел на честта, а победителят в нея ще се сдобие и с ценната награда от 100 златни гроша. Вторият сблъсък на Арената тази вечер ще бъде между последните двама обитатели на Блатото - Теодора и Виктория. Двете участнички ще се впуснат в шеметна надпревара за последното сигурно място във Войната на племената, а тази от тях, която триумфира, ще заслужи титлата Кралица на Блатото.

Кой ще се спаси, кой ще влезе в голямата игра, кой ще каже сбогом на Дивия север и кой ще се срещне отблизо с най-новата локация в “Игри на волята”, гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.