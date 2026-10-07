Обезвредиха изоставен куфар пред Президентството

И зоставен куфар пред сградата на Президентството беше обезвреден, като при проверката в него не беше открито взривно устройство, предаде NOVA.
Инцидентът се случи по време на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), което се провежда на „Дондуков“ 2 под ръководството на държавния глава Илияна Йотова.
Започна КСНС при президента Илияна Йотова
В заседанието участват председателят на Народното събрание, министър-председателят, министрите на отбраната, вътрешните и външните работи и финансите, ръководители на ключови служби и структури за сигурност, началникът на отбраната и по един представител на всяка парламентарна група.
Всички те са се намирали в сградата на Президентството по време на обезвреждането на куфара.