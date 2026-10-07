България

Обезвредиха изоставен куфар пред Президентството

Инцидентът се случи по време на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност

Николай Киров Николай Киров

7 октомври 2026, 15:50
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И зоставен куфар пред сградата на Президентството беше обезвреден, като при проверката в него не беше открито взривно устройство, предаде NOVA.

Инцидентът се случи по време на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), което се провежда на „Дондуков“ 2 под ръководството на държавния глава Илияна Йотова.

Започна КСНС при президента Илияна Йотова

В заседанието участват председателят на Народното събрание, министър-председателят, министрите на отбраната, вътрешните и външните работи и финансите, ръководители на ключови служби и структури за сигурност, началникът на отбраната и по един представител на всяка парламентарна група.

Всички те са се намирали в сградата на Президентството по време на обезвреждането на куфара.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
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