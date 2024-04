Нургюл Салимова с първа победа в Турнира на претендентките

Н ургюл Салимова постигна първи успех в Турнира на претендентките в Торонто, Канада. В партия от четвърти кръг на надпреварата българската шахматистка спечели с белите фигури срещу представителката на Индия Хумпи Конеру.

Салимова показа търпение срещу 37-годишната си съперничка, която е световна шампионка по ускорен шахмат от 2019 г. Конеру разигра Холандска защита, като се опита да получи бързо атака срещу белия цар. При това тя изостана в развитието на фигурите си и остави царя си в центъра. Нургюл прецизно отрази конкретните заплахи, след което използва дисхармонията в позицията на Конеру по най-успешния начин. В стремежа си да удържи позицията, индийката предложи размяна на дамите, но пешечната й структура бе твърде компрометирана. Тя остана без пешка, а скоро след това и без две. Въпреки упоритата съпротива в ендшпила, на 62-ия ход Конеру бе принудена да признае превъзходството на Нургюл и бе матирана.

Nurgyul Salimova wins her first game at the Women's Candidates Tournament! She played an excellent game with the White pieces to take down Koneru Humpy. What a way to bounce back from yesterday's tough loss!



