Нургюл Салимова с нова победа в Рейкявик

Н ургюл Салимова с белите фигури победи на 64-тия ход състезаващата се за Израел рускиня Дина Беленская в партия от седмия кръг на шахматния турнир в Рейкявик (Исландия).
Nurgyul Salimova is taking on a streamer today! 👀— Women's Chess Coverage (@OnTheQueenside) March 19, 2024
Meanwhile, Dina Belenkaya is facing a Candidate! 😮https://t.co/i6bQZ5U6hs
📷: Hallfríður Sigurðardóttir#chess #womeninchess https://t.co/ek56j1HqeE pic.twitter.com/Sij1MhSnG8
За 20-годишната шахматистка от Крепча това участие е генерална репетиция за Турнира на претендентките, който започва на 4 април в Торонто, Канада.
Там в първия кръг Нургюл Салимова ще играе с черните фигури срещу украинката Ана Музичук.
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