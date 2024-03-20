Нургюл Салимова с нова победа в Рейкявик

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Н ургюл Салимова с белите фигури победи на 64-тия ход състезаващата се за Израел рускиня Дина Беленская в партия от седмия кръг на шахматния турнир в Рейкявик (Исландия).

За 20-годишната шахматистка от Крепча това участие е генерална репетиция за Турнира на претендентките, който започва на 4 април в Торонто, Канада.

Там в първия кръг Нургюл Салимова ще играе с черните фигури срещу украинката Ана Музичук.

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