България

Нургюл Салимова с нова победа в Рейкявик

Нургюл Салимова победи на 64-тия ход състезаващата се за Израел рускиня Дина Беленская

20 март 2024, 08:37
Борисов: Път назад има - ПП-ДБ да се извинят за обидите

Борисов: Път назад има - ПП-ДБ да се извинят за обидите
Кирил Петков: Случилото се вчера беше безпрецедентно, политическа измама

Кирил Петков: Случилото се вчера беше безпрецедентно, политическа измама
Трагичен инцидент в Австралия: Мъж загина след падане от балон с горещ въздух

Трагичен инцидент в Австралия: Мъж загина след падане от балон с горещ въздух
Джорджа Мелони заведе дело заради фалшиви секс клипове

Джорджа Мелони заведе дело заради фалшиви секс клипове
Зеленски призова за ускорена доставка на обещаните западни изтребители

Зеленски призова за ускорена доставка на обещаните западни изтребители
ЕС постигна споразумение за възстановяване на митата върху износа на земеделска продукция от Украйна

ЕС постигна споразумение за възстановяване на митата върху износа на земеделска продукция от Украйна
Връщат у нас Рангел Бизюрев, обвинен за убийството на Димитър от Цалапица

Връщат у нас Рангел Бизюрев, обвинен за убийството на Димитър от Цалапица
Изслушват още прокурори, присъствали на коледното тържество с Нотариуса

Изслушват още прокурори, присъствали на коледното тържество с Нотариуса
1

Н ургюл Салимова с белите фигури победи на 64-тия ход състезаващата се за Израел рускиня Дина Беленская в партия от седмия кръг на шахматния турнир в Рейкявик (Исландия).

За 20-годишната шахматистка от Крепча това участие е генерална репетиция за Турнира на претендентките, който започва на 4 април в Торонто, Канада.

Там в първия кръг Нургюл Салимова ще играе с черните фигури срещу украинката Ана Музичук. 

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Източник: БГНЕС    
Нургюл Салимова Дина Беленская шахматен турнир

По темата

Коментари 1
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

1 коментар
 
Борисов: Път назад има - ПП-ДБ да се извинят за обидите

Борисов: Път назад има - ПП-ДБ да се извинят за обидите

Почитаме паметта на преподобните отци, избити в манастира

Почитаме паметта на преподобните отци, избити в манастира "Свети Сава"

Кирил Петков: Случилото се вчера беше безпрецедентно, политическа измама

Кирил Петков: Случилото се вчера беше безпрецедентно, политическа измама

Никол Кидман се снима по бельо за ELLE (СНИМКИ)

Никол Кидман се снима по бельо за ELLE (СНИМКИ)

Руски поток

Руски поток

biss.bg
Mercedes-AMG GT 43 идва с 4 цилиндъра и с 421 к.с. и гаранция, че е истинско AMG

Mercedes-AMG GT 43 идва с 4 цилиндъра и с 421 к.с. и гаранция, че е истинско AMG

carmarket.bg
ГЕРБ-СДС получи мандата за съставяне на правителство
Ексклузивно

ГЕРБ-СДС получи мандата за съставяне на правителство

Преди 2 дни
ЕС не признава руските президентски избори в превзетите украински области
Ексклузивно

ЕС не признава руските президентски избори в превзетите украински области

Преди 1 ден
<p>Ето кои са спряганите за министри след ротацията</p>
Ексклузивно

Ето кои са спряганите за министри след ротацията

Преди 1 ден
Катастрофа с линейка в центъра на София, има пострадали (СНИМКИ/ВИДЕО)
Ексклузивно

Катастрофа с линейка в центъра на София, има пострадали (СНИМКИ/ВИДЕО)

Преди 1 ден

Виц на деня

Годеж. Бащата на булката се обръща към зетя: - Зетко, къде смятате да живеете след сват бата?! - Амиии... ще поживеем с вас известно време...…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Сотир Цацаров ще бъде изслушан пред Прокурорската колегия на ВСС

Сотир Цацаров ще бъде изслушан пред Прокурорската колегия на ВСС

България Преди 5 минути

Той е депозирал молба да предостави кратко изложение на факти по всички отправени внушения за съпричастност към дейността на групата около Нотариуса

Ариана Гранде официално се разведе

Ариана Гранде официално се разведе

Любопитно Преди 1 час

Ариана Гранде подаде молба за разтрогване на брака си с Далтън Гомес през септември 2023 г.

Шест храни, които са естествени пробиотици

Шест храни, които са естествени пробиотици

Любопитно Преди 3 часа

Нека видим кои са най-подходящите пробиотични храни

<p>Посрещаме пролетта с минусови температури</p>

Прогноза за времето в сряда: Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°

Честита първа пролет!

Честита първа пролет!

България Преди 3 часа

Астрономическата пролет тази година настъпи на 20 март, в 05:06 ч.,когато бе и пролетното равноденствие

Honor Magic6 Pro

DxOMark: Honor Magic6 Pro е с най-добрата камера

Технологии Преди 3 часа

Популярната класация за смартфони има нов лидер

Трима нови топ готвачи си спечелиха място в Hell’s Kitchen

Трима нови топ готвачи си спечелиха място в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 10 часа

Михаела, Нинов и Кирил ще се борят за наградата от 100 000 лева в Кухнята на Ада

Вебер призова за подкрепа в парламента за Мария Габриел

Вебер призова за подкрепа в парламента за Мария Габриел

Свят Преди 10 часа

Вебер: Призоваваме всички проевропейски и атлантистически партии в България

Борел: 90% от приходите от руски активи за оръжие за Украйна

Борел: 90% от приходите от руски активи за оръжие за Украйна

Свят Преди 11 часа

"Конкретното предложение ще бъде представено утре", каза Борел

МВФ

МВФ препоръча България да премахне плоския данък

България Преди 11 часа

Сред другите препоръки на фонда са да се премахне максималният осигурителен доход

Радев няма да оттегли указа си за правителство

Радев няма да оттегли указа си за правителство

България Преди 12 часа

Указът на държавния глава няма никакво отношение нито към структурата, нито към състава на Министерски съвет

Руски медии с фалшива новина за смъртта на крал Чарлз III

Руски медии с фалшива новина за смъртта на крал Чарлз III

Свят Преди 12 часа

Кралят на Великобритания Чарлз III се появи публично

Русия евакуира хиляди деца от границата с Украйна

Русия евакуира хиляди деца от границата с Украйна

Свят Преди 13 часа

Губернаторът на Белгород се похвали, че Путин е спечелил 90% от гласовете в неговата област

Президентът удостои турския посланик у нас с орден „Мадарски конник”

Президентът удостои турския посланик у нас с орден „Мадарски конник”

България Преди 14 часа

Радев отбеляза значението на Турция като съсед и приятел

ПП-ДБ към Радев: Г-н президент, оттеглете си указа

ПП-ДБ към Радев: Г-н президент, оттеглете си указа

България Преди 15 часа

Денков: Подготвил съм декларация, с която заявявам, че не искам да бъда номиниран в състава на този Министерски съвет

Генерал: Френската армия е готова

Генерал: Френската армия е готова

Свят Преди 15 часа

Шил: Ако искаш мир, готви се за война

Всичко от днес

От мрежата

Какво трябва да знаем за темперамента на Тибетския мастиф

dogsandcats.bg

4 причини защо кучето заема мястото ви, веднага щом станете

dogsandcats.bg
1

Леден поглед към Искърското дефиле от връх Була

sinoptik.bg
1

Най-известните щъркели у нас се завърнаха в село Драгушиново

sinoptik.bg

ТЕСТ: Колко добре познаваш българската кухня?

Edna.bg

Марс в Риби: действайте смело и отворете сърцето си

Edna.bg

Писмо до ПАОК: Защо Кирил Десподов не е титуляр?

Gong.bg

Ще загуби ли ЦСКА Хайнц за дербито с Левски

Gong.bg

Борисов: Път назад има, но той минава през извинение за обидите

Nova.bg

Кирил Петков: Това, което се случи вчера, беше политическа измама

Nova.bg