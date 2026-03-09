България

"ДПС- Ново начало" внасят законови промени, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедност

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2025 г. заедно с т. нар. великденска и коледна добавки е 976,90 лв.

9 март 2026, 09:19
П арламентарната група на „ДПС-Ново начало“ ще внесе промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО), които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността, съобщиха от пресцентъра на формацията.

В проекта се предвижда еднократна помощ, се посочва в съобщението. 

От формацията припомнят, че миналата година мярката отново беше приета по нейно предложение и достигна до близо 680 000 пенсионери.

Парламентът и служебното правителство трябва повече да се вслушат в дневния ред на хората, а той е свързан с цените на горивата, електроенергията, водата, храните и ежедневното поскъпване на живота, се посочва в съобщението.

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2025 г. заедно с т. нар. великденска и коледна добавки е 976,90 лв. В сравнение с 2024 г. той е с 93,88 лв. повече (10,6%), съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Средномесечният брой пенсионери за 2025 г. е 2 058 008, което е с 13 251 повече в сравнение с 2024 г. 

Източник: БТА, Петра Куртева    
Пенсионери Великденски добавки ДПС-Ново начало Бюджет на ДОО Еднократна помощ Праг на бедност Поскъпване на живота Цени на храните НОИ Средна пенсия
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
