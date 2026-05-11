Партиите реагираха на предложенията на "Прогресивна България"

Президентът Илияна Йотова: Първата задача на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията

Студен фронт и силен вятър до 70 км/ч сменят слънцето, ето кога идва лошото време

К ато първа стъпка в правилната посока депутатът от ПГ на "Движение за права и свободи" (ДПС) Атидже Алиева-Вели определи мерките за овладяване на високите цени, предложени от ПГ на "Прогресивна България", предаде БГНЕС.

По-рано днес от ПГ на "Прогресивна България" съобщиха, че внасят в деловодството на Народното събрание два законопроекта, които предвиждат промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията.

"Прогресивна България" внесе законопроекти за цените

Алиева-Вели отбеляза, че последните 2 години ДПС алармира за необходимостта от такива законодателни мерки, като изтъкна законодателните инициативи от тяхна страна.

"Ще се запознаем в детайли. Работим и по наши предложения, защото разширяването на нелоялните търговски практики, както и по-голямата прозрачност при ценообразуването са важни, но трябва да отчетем огромния дисбаланс по веригата на доставки не само на храни, а на всички стоки, защото сме свидетели на парадокс – земеделските производители получават най-ниската печалба и разпределението от добавената стойност, като същевременно за това цените за потребителите стават все по-непосилни", добави тя.

Депутатът от ДПС подчерта, че пакетът от мерки трябва да бъде в посока подкрепа за българския земеделски производител, намаляване на спекулативното увеличение на цените и социални мерки в комбинация.

От ГЕРБ казаха, че ще коментират законопроектите, когато се запознаят по-детайлно с тях.

"Принципна подкрепа от нас има, затова и сега предложихме мерки, които касаят проблемите с пазара на горива. Смятаме, че това, което се предлага от правителството и недостатъчно, но го разбираме като начало на дебат за приемането на пакет от важни мерки", заяви депутатът Мартин Димитров от "Демократична България".

"Предложените от формацията на Радев мерки са палиативни и показват некомпетентност. Не може и няма как да има контрол над цените в една пазарна икономика. Обратното би означавало, че България е загубила статуса си на пазарна икономика", обяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.