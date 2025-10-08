България

НС обсъжда новия предмет "Добродетели и религии" и ограничаване на мандатите на училищните директори

Сред промените са също забраната на мобилни телефони и по-строгите наказания за учениците

Обновена преди 2 часа / 8 октомври 2025, 07:01
Румен Христов предлага президентът да няма право да участва в политиката до две години след мандата си

Боклукът на София и статията за Борисов в

Учител от София на съд за сексуално престъпление срещу ученичка под 14 години

ПП-ДБ подготвя проекторешение за случаите на незаконно строителство

На Витоша падна над половин метър сняг

Забраната за достъп до

Терзиев за кризата с боклука: С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална

Росен Желязков: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдания

В ъвеждане на нов предмет „Добродетели и религия“ и ограничаване на мандатите на директорите на училища обсъждат на първо четене депутатите.

Парламентът разглежда три законопроекта за изменение на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Единият е внесен от Министерския съвет (МС), а другите два – от депутати от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ). Законопроектите бяха представени в пленарната зала от техните вносители в началото на дискусията.

"Добродетели и религии" няма да влезе в училищата през учебната 2026/2027

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев каза, че

законопроектът на МС съдържа над 20 отделни предложения. Сред новите политики, които предлагаме, е на първо място езиковата интеграция. Когато едно дете не знае български език на входа на образователната система, било в първи клас или връщайки се от чужбина, то да започне само с учене на български език, посочи той.

Вълчев отбеляза, че предлагат усилване на възпитателната функция чрез новия предмет „Добродетели и религия“. Новото в случая не е религията, а програмата по добродетели, по този предмет няма да се пише оценка, обясни министърът.

Той посочи, че обучението по религия е възстановено през 1997 г. Това, което предлага законопроектът, е разширяване на достъпа до религия. В момента този достъп е в по-малко от три процента от училищата и са обхванати около 10 хиляди и 700 деца, каза министър Вълчев. Учители са тези, които ще преподават предметите, няма нито едно дете да бъде карано да учи религия против волята му, основната програма ще бъде по добродетели, обясни той.

Красимир Вълчев посочи още, че математическите училища се извеждат като специализирани, предлага се реформа при атестацията на учителите и нова професионална квалификация „ранно учене и грижа“, която да обхваща периода от 0 до 7 години, т.е. детските ясли и градини.

Красимир Вълчев: Незнаенето на български език е проблем

Елисавета Белобрадова (ПП-ДБ), един от вносителите на втория законопроект за изменение на ЗПУО, посочи, че

основна негова цел е създаването на правила, които да позволят на държавата да гарантира равен достъп до качествено образование.

"Предлагаме ясни дефиниции за равен достъп и качествено образование, както и механизъм за гарантиране на качеството", посочи тя.

Законопроектът поставя акцент върху ранното детско развитие, каза Белобрадова и добави, че предлагат разширяване на достъпа до образование чрез допълващи услуги. За децата, които не владеят български език или българският език не им е майчин, предвиждаме правила, които да гарантират ефективна езикова подкрепа, това означава квалифицирани преподаватели, повече ресурси и системна работа още от детската градина, включително и през лятото, за да не се налага нито едно дете да повтаря първи клас и да се намали броят на отпадащите от класната стая, коментира депутатът.

Друг акцент е държавата да насърчава внедряването на иновации, технологии, вкл. изкуствен интелект в образованието, посочи тя. Белобрадова коментира, че религиозното обучение трябва да остане избираемо и да включва всички деноминации в Закона за вероизповедания.

Николай Денков (ПП-ДБ), един от вносителите на третия законопроект за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, коментира, че

е важно изкуственият интелект да бъде въведен в закона по подходящия начин – етично, безопасно и образователно.

Той посочи, че религията има своето място в светското образование, но това не трябва да я противопоставя с другите науки.

"Предложили сме религията да се появи като система от възгледи и идеи за формиране на национално самочувствие, патриотичен дух, родолюбие и добродетели", каза Денков.

"Следващото предложение е дискусионно, но достатъчно важно, за да се разгледа сериозно, а именно въвеждане на ограничението от максимум два последователни мандата за директорите на училища", посочи депутатът.

"Директор на училище може да се върне като учител за четири години и след това отново може да стане директор", обясни той.

Денков каза, че предлагат и дефиниция на термина "пропаганда".

Източник: Теодора Цанева/БТА    
Полиция нахлу в сградата на Община Несебър

Сбогом, романтични къдрици! Амал Клуни с най-горещата прическа на есента

Да отпаднат почивните понеделници в държавата, предлагат от ДБ

От Доналд Тръмп до Киър Стармър: Прическите на политици крият тайни послания

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

Последни новини

Тежки загуби очакват племената в “Игри на волята” тази вечер

Тежки загуби очакват племената в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 2 минути

Кое племе ще попадне в капана на номинациите?

ЕП подкрепи забраната на етикетите "бургер" и "стек" за растителни храни

ЕП подкрепи забраната на етикетите "бургер" и "стек" за растителни храни

Свят Преди 12 минути

Законодателите на ЕС одобриха предложението с 355 гласа „за“ и 247 „против“ по време на пленарната сесия в Страсбург

Снимката е илюстративна

Има пет начина да накажем Русия, твърди бивш разузнавач

Свят Преди 51 минути

От дронови атаки до „сенчестия флот“ – Европа трябва да наложи реални разходи на Кремъл, използвайки законни, бързи и видими действия, преди ситуацията да излезе от контрол

15 съпруги и 30 деца: Грандиозното пристигане на крал Мсвати III отново разпали мрежите

Любопитно Преди 52 минути

Въпреки че кадрите не са нови, реакцията към тях е много актуална

Спасиха чужденец от покрива на потънал бус в Русе

Спасиха чужденец от покрива на потънал бус в Русе

България Преди 54 минути

Оказало се, че мъжът няма документи

Полицаят от Стамболийски, уволнен след убийството в Цалапица, осъди МВР за 7000 лв. обезщетение

Полицаят от Стамболийски, уволнен след убийството в Цалапица, осъди МВР за 7000 лв. обезщетение

България Преди 1 час

След уволнението му заради общественото недоволство и протести, съдът присъди на Дамян Капов 7000 лв. за преживените душевни травми и уронено достойнство

България на съд: ЕК стартира 4 наказателни процедури срещу страната ни, иска глоби

България Преди 1 час

Страната ни е изправена пред сериозни обвинения за непълно или неправилно въвеждане на ключови европейски директиви, засягащи правата на труда, обществената сигурност и защитата на най-уязвимите

Посолството на Израел в София отрече Грета Тунберг да е била изтезавана

Посолството на Израел в София отрече Грета Тунберг да е била изтезавана

България Преди 1 час

От дипломатическото представителство уверяват, че всички участници в т.нар. флотилия са били третирани с уважение и в пълно съответствие с международното право

Ще дишаме ли по-чист въздух в България? Националната система за мониторинг се модернизира

Ще дишаме ли по-чист въздух в България? Националната система за мониторинг се модернизира

България Преди 1 час

С нови автоматични станции и мобилно приложение информацията за качеството на въздуха ще се предоставя в реално време на гражданите, властите и научната общност

Катастрофа на АМ "Тракия", движението в посока Бургас е затруднено

Катастрофа на АМ "Тракия", движението в посока Бургас е затруднено

България Преди 1 час

Трафикът е пренасочен и се извършва само в изпреварващата лента

Новата дневна винетка влиза сила от 1 януари 2026 г. - ето колко ще струва

България Преди 1 час

Мярката е част от поредица промени в системата за таксуване на пътни такси, целящи да предложат по-гъвкави възможности за шофьорите

Русия ускорява подготовката за война с НАТО: „Фаза 0“ в действие, твърди ISW

Свят Преди 2 часа

Оценката на базирания във Вашингтон мозъчен тръст следва твърденията на руското военно разузнаване (SVR), че Лондон планира нападение над украински или чуждестранен цивилен кораб

Национален дълг дави Франция: Изтича ли времето на Макрон?

Свят Преди 2 часа

Макрон многократно е заявявал, че няма да напусне поста си преждевременно, а Франция сега очаква да види дали може да бъде формирано ново правителство или дали президентът ще трябва да разпусне парламента

"Жабата на ужасите", която чупи костите си за брутална самозащита

"Жабата на ужасите", която чупи костите си за брутална самозащита

Любопитно Преди 2 часа

Зловещите животни могат да нанесат ‚дълбоки кървящи рани на човека, който ги държи‘

Трима учени спечелиха Нобеловата награда за химия

Трима учени спечелиха Нобеловата награда за химия

Свят Преди 2 часа

Наградата им се присъжда от Кралската шведска академия на науките за "разработването на метало-органични рамки"

Учебен самолет катастрофирa край Атина, има ранени

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал по време на излитане на летище "Татои"

