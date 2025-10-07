България

"Добродетели и религии" няма да влезе в училищата през учебната 2026/2027

Министърът уточни, че програмата няма да бъде одобрена, преди да се постигне относително съгласие между всички заинтересовани страни

7 октомври 2025, 17:59
П родължава работата по изготвянето на програмата за предмета „Добродетели и религии“, като вероятно утре на първо четене ще бъдат разгледани промените в Закона за предучилищното и училищното образование. Това съобщи в Пловдив министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Той посочи, че докато учителите могат да бъдат подготвени бързо, изготвянето на учебниците отнема повече време, което прави невъзможно въвеждането на предмета от следващата учебна година.

Министърът уточни, че програмата няма да бъде одобрена, преди да се постигне относително съгласие между всички заинтересовани страни. Тя ще бъде алтернативна и основна: ако броят на децата, желаещи да изучават конвенционалната програма „Православно християнство“, е по-малък от шест, те ще бъдат включени в „Добродетели и религии“. Вълчев подчерта, че нито едно дете няма да бъде задължавано да изучава религия, която то или родителите му не желаят.

Източник: БТА, Ирина Шопова    
