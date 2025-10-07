"Добродетели и религии" няма да влезе в училищата през учебната 2026/2027

П родължава работата по изготвянето на програмата за предмета „Добродетели и религии“, като вероятно утре на първо четене ще бъдат разгледани промените в Закона за предучилищното и училищното образование. Това съобщи в Пловдив министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Министърът предлага нов предмет в училище - „Добродетели и религии“

Той посочи, че докато учителите могат да бъдат подготвени бързо, изготвянето на учебниците отнема повече време, което прави невъзможно въвеждането на предмета от следващата учебна година.

Красимир Вълчев: Няма да се учи задължително религия в клас

Министърът уточни, че програмата няма да бъде одобрена, преди да се постигне относително съгласие между всички заинтересовани страни. Тя ще бъде алтернативна и основна: ако броят на децата, желаещи да изучават конвенционалната програма „Православно християнство“, е по-малък от шест, те ще бъдат включени в „Добродетели и религии“. Вълчев подчерта, че нито едно дете няма да бъде задължавано да изучава религия, която то или родителите му не желаят.