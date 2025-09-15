България

Красимир Вълчев: Незнаенето на български език е проблем

Той посочи, че основните причини за този проблем са социално – културни

15 септември 2025, 21:48
Хванатият с марихуана шофьор щял да вземе 50 хил. евро

Хванатият с марихуана шофьор щял да вземе 50 хил. евро
Радев за казуса с НСО: Всяка институция има служебни автомобили

Радев за казуса с НСО: Всяка институция има служебни автомобили
Голям пожар се разгоря в София

Голям пожар се разгоря в София
Хванаха син на известен прокурор с 50 кг марихуана

Хванаха син на известен прокурор с 50 кг марихуана
Почина отец Иван от Нови хан

Почина отец Иван от Нови хан
Радев: От поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом

Радев: От поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом
Желязков: В последните 10 години се направи много за учителите

Желязков: В последните 10 години се направи много за учителите
Над 716 000 ученици прекрачват училищния праг

Над 716 000 ученици прекрачват училищния праг

Е дин от основните проблеми в българското образование е незнаенето на български език. В ромските квартали има по-голяма концентрация на този проблем. Системата обаче трябва да продължи да работи в посока на решаването на този въпрос. Оказва се, че за тези деца, от въпросните квартали, е трудно да бъдат накарани да ходят ежедневно на училище, а още по-трудно е да научат български език и математика, а оттам и останалите предмети. Това каза пред журналисти в Пловдив министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който участва в работна среща в СУ "Найден Геров" в кв. "Столипиново", предава NOVA.

Той посочи, че основните причини за този проблем са социално – културни – отношението към образованието, липсата на отговорност у родителите, а също така и икономически, които обаче намаляват. Вълчев подчерта, че родителите получават подкрепа от държавата под формата на различни финансови помощи, а също така и осигуряване на храна в училище.

По темата за събирането на санкции от родителите, които не изпращат децата си на училище, министърът посочи, че тези рестрикции не работят. „3% са наложените санкции, от тях 2% са събрани”, допълни той.

Министърът обясни още, че през последните две години са отпуснати средства за назначаване на повече професионални медатори. Тази година има близо 1400 такива и те участват активно в обхождането на домовете, в които децата не ходят на училище.

Красимир Вълчев коментира и темата за евентуалното въвеждане на новия предмет Религия и добродетели като задължителен за изучаване.

„Самата програма не е конфесионална и няма да включва само религии. Тя ще бъде с акцент уроци по добро. Такива програми има в много училища. Програмите по религия включват възпитание в общочовешки ценности – толерантност, взаимно уважение, доброта, неразделение. Училището е най-контролираната среда. Имаме смесени в райони, в които децата учат и ислям и православно християнство. Децата не само, че не са разделени, а са по-толерантни, заедно празнуват, играят”, допълни той.

Вълчев посочи, че през последните години тестовете все повече се променят. Целта е да има повече практически задачи, повече да се мерят умения, по-малко да се оценява заучаване.

Един от основните проблеми в образованието е културата на заучаване, учебните програми са амбизиозни и това кара децата да заучават информацията заради самия изпит, посочи министърът. Той каза, че така не се изграждат трайни знания.

Промяната, заложена за изпита догодина, включва 6 от 24 задачи, които ще включват познания на елементи от учебните програми по природни науки, обясни Вълчев.

⇒ По отношение на направените вече промени Вълчев каза, че през последните години за изучаване е въведен и втори чужд език, допълнени са часове по Гражданско образование, по Компютърно моделиране и Информатика, разширена е профилираната подготовка, намалена е общообразователната. Но допълни, че децата трябва да имат широкия набор от умения, които им дават общообразователните дисциплини

По-късно през деня министърът участва и  в „Интервюто в Новините на NOVA". 

В него той заяви, че амбициозните програми стимулират „препускането през уроците”.

„Имаме проблем с темпото. По този начин се възпроизвежда и културата на заучаване. Затова трябва да се промени учебната програма, оценяването. По нито един учебен предмет не стигат часовете. Важно е методите на преподаване да бъдат насочени към мотивацията за учене с разбиране”, поясни той.

„Трябва да има повече практически задачи, упражнения по химия и физика. Важна част от мерките, които предприемаме, е изграждането на STEM центрове във всички училища, които ще позволят обучението да бъде по-практично”, каза още Вълчев.

По думите му учениците се концентрират все по-трудно в час.

Източник: NOVA    
Вълчев МОН оразование
Последвайте ни
Хванаха син на известен прокурор с 50 кг марихуана

Хванаха син на известен прокурор с 50 кг марихуана

Русия плаши Сърбия с

Русия плаши Сърбия с "украински сценарий"

Хванатият с марихуана шофьор щял да вземе 50 хил. евро

Хванатият с марихуана шофьор щял да вземе 50 хил. евро

Испания нанесе тежък удар на Израел

Испания нанесе тежък удар на Израел

Колко е средната вдовишка добавка

Колко е средната вдовишка добавка

pariteni.bg
Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 3 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 3 дни
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 3 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 3 дни

Виц на деня

Младоженец към жена си: – Мамо… извинявай, скъпа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мицотакис отряза Турция през Коща

Мицотакис отряза Турция през Коща

Свят Преди 1 час

Мицотакис: Държави, които заплашват страни от ЕС с война, не могат да участват

Министър Иванов поиска оставката на директора на ВиК-Ловеч

Министър Иванов поиска оставката на директора на ВиК-Ловеч

България Преди 3 часа

Причината е водният режим в града

<p>Експерт: Българинът прави неразумни инвестиции преди еврото</p>

Експерт: Българинът прави неразумни инвестиции преди еврото

България Преди 5 часа

„Имот се купува тогава, когато наистина сте готов и имате нужда. Бързането да направим сделка на всяка цена понякога води до грешки“, каза експертът

Пол Аткинс: Тръмп може да ме уволни, ако иска

Пол Аткинс: Тръмп може да ме уволни, ако иска

Свят Преди 5 часа

Председателят на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ похвали Тръмп за плановете му да създаде стратегически резерв от биткойн и други дигитални активи

"Едностранен тормоз": Китай осъди САЩ за мита върху страните, внасящи руски петрол

"Едностранен тормоз": Китай осъди САЩ за мита върху страните, внасящи руски петрол

Свят Преди 6 часа

Китай предупреди за ответни действия

<p>Какво ще донесе есента на всяка зодия, вижте хороскопа</p>

Какво ще донесе есента на всяка зодия, вижте хороскопа

Любопитно Преди 6 часа

В астрологията есенното равноденствие означава момент на баланс

Нова скандална визия: Лейди Гага се заля с бежова боя

Нова скандална визия: Лейди Гага се заля с бежова боя

Любопитно Преди 6 часа

Певицата е известна с нестандартния си стил, а ново видео завладя социалните мрежи

<p>Швеция обвини Орбан в &quot;скандални лъжи&quot;</p>

Швеция обвини Орбан в "скандални лъжи" за съдебната система

Свят Преди 7 часа

Унгарският премиер заяви, че "държава, някога известна с ред и сигурност, днес е в разпад"

Иванка Тръмп блести в сребърна рокля на гала вечер

Иванка Тръмп блести в сребърна рокля на гала вечер

Любопитно Преди 7 часа

Бизнесдамата привлече погледите в полупрозрачен сребърен дизайн на Georges Hobeika Couture

МВнР привика Митрофанова заради дроновете над Полша

МВнР привика Митрофанова заради дроновете над Полша

България Преди 7 часа

България осъжда по възможно най-категоричен начин умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша и изразява солидарност със своя съюзник

Задържаха марихуана за 12 млн. лева на "Капитан Андреево"

Задържаха марихуана за 12 млн. лева на "Капитан Андреево"

България Преди 7 часа

Общото тегло на наркотика е 739,180 кг

Двойка е изгонена от Венеция, след като плува в канал

Двойка е изгонена от Венеция, след като плува в канал

Любопитно Преди 7 часа

От началото на годината служителите са издали над хиляда заповеди за изгонване за различни видове нарушения.

Американски военни с изненадващо посещение в Беларус

Американски военни с изненадващо посещение в Беларус

Свят Преди 7 часа

Те наблюдаваха военните маневри с Русия

<p>Служител на Пентагона: DOGE все още е жив и създава проблеми</p>

Мъск си тръгна, но DOGE все още руши администрацията в САЩ

Свят Преди 7 часа

Мъск ръководеше настойчивото овладяване на ключови правителствени департаменти

Тръмп намекна, че има сделка с Китай за ТikTok

Тръмп намекна, че има сделка с Китай за ТikTok

Свят Преди 8 часа

Това той обяви в социалната си мрежа

<p>Изненада с цената на потребителската кошница, ето причината</p>

Потребителската кошница е поевтиняла с два лева за седмица, ето защо

Пари Преди 8 часа

Вижте какво обясни председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов

Всичко от днес

От мрежата

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Изневяра ли е причината за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт?

Edna.bg

Блясък, емоции и изненади: Как преминаха наградите "Еми"

Edna.bg

Иван Стоянов: Не съм броил колко човека са дошли, постоянно идват нови, това е футболът

Gong.bg

ЦСКА уволни Владимир Манчев

Gong.bg

Красимир Вълчев: Ще предприемем изграждане на STEM центрове във всички училища

Nova.bg

Британски изтребители ще пазят небето над Полша

Nova.bg