Свят

Тръмп призова за предпазливост в сделката с Иран

Белият дом настоява за внимателен подход в преговорите с Техеран

24 май 2026, 18:14
Тръмп призова за предпазливост в сделката с Иран
Източник: БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви днес, че е казал на дипломатическите си представители да не бързат да сключват сделка с Иран, "защото времето е на наша страна", по-малко от ден след като обяви, че споразумението с Техеран е "до голяма степен договорено", предаде Ройтерс.

"Блокадата остава в пълна сила, докато споразумение не се постигне, утвърди и подпише. И двете страни трябва добре да помислят, без да бързат, и да направят нещата както трябва", написа държавният глава на САЩ в социалната си платформа Трут соушъл.

"Не трябва да се допуска никаква грешка! Отношенията ни с Иран стават много по-професионални и продуктивни", добавя Тръмп

 

По рано днес стана ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е уверил израелския премиер Бенямин Нетаняху, че всякакво окончателно споразумение с Иран ще включва и иранското ядрено досие.

Според него по време на телефонния разговор на Тръмп с израелския премиер вчера вечерта американският президент ясно е посочил, че остава твърд в преговорите относно искането си за дългосрочно прекратяване на иранската ядрена програма и трансфера на обогатения ирански уран извън територията на Иран. Тръмп е подчертал пред Нетаняху, че няма да подпише никакво окончателно споразумение, ако в него не фигурират тези условия, е заявил източникът.

По време на разговора Нетаняху е заявил, че страната му ще запази „свободата си на действие срещу заплахите на всички фронтове, включително в Ливан, а президентът Тръмп е потвърдил отново подкрепата си за този принцип“, според този източник.

Тръмп с ултиматум към Иран пред Съвета за мир

Нетаняху „още веднъж е изразил благодарността си към президента Тръмп за неговата дългогодишна и изключителна ангажираност към сигурността на Израел“, продължава източникът.

САЩ и Иран се стремят да финализират споразумение за трайно прекратяване на войната в Близкия изток, но ирански и американски медии по-рано съобщиха, че ядрената тема ще бъде отложена за по-късен етап.

През последните дни американски медии съобщаваха за различия в стратегиите между Доналд Тръмп и неговия израелски съюзник - първият настоява за дипломатическо решение, докато вторият желае подновяване на бойните действия.

Източник: БТА, Иво Тасев    
