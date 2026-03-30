След ръста на заразени с морбили във Врачанско: Симптоми и превенция – какво трябва да знаят родителите

Студ, дъжд, сняг: Какво време ни очаква през новата седмица

Е пидемичната обстановка в област Враца се обостря, след като броят на заболелите от морбили достигна 17 души. Всички случаи са съсредоточени в община Бяла Слатина, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Ситуацията е динамична – докато миналата седмица заразените бяха осем, днес цифрата е двойна, а сред болните попадат деца на възраст от 5 месеца до 15 години, както и един служител от медицинския персонал.

Хоспитализация и състояние на болните

Към момента 14 от пациентите са настанени в лечебни заведения за активно лечение. Две от децата вече са изписани в добро състояние, но инфекцията продължава да се разпространява в региона. Здравните инспекции следят отблизо контактните лица, за да ограничат огнището.

Какво представлява морбили и защо е опасно?

Морбили (дребна шарка) е една от най-силно заразните вирусни инфекции. Вирусът се предава по въздушно-капков път – при кихане, кашляне или дори разговор.

Основните симптоми, за които родителите трябва да следят, са:

Висока температура;

Хрема, кашлица и зачервени очи (конюнктивит);

Характерен обрив, който обикновено започва от лицето и се разпространява надолу по тялото.

Заболяването не е за подценяване, тъй като може да доведе до сериозни усложнения като пневмония, възпаление на средното ухо или дори енцефалит (възпаление на мозъка), които в някои случаи могат да бъдат фатални.

Ваксинацията – единствената сигурна защита

Експертите са категорични: ваксината срещу морбили, паротит и рубеола е най-ефективното средство за превенция. Тя е част от задължителния имунизационен календар на България и се поставя на две дози:

На 13-месечна възраст;

На 12-годишна възраст.

Министерството на здравеопазването призовава всички родители в страната, и по-специално тези в засегнатия регион, незабавно да проверят здравните картони на децата си. Ако е пропусната имунизация, трябва веднага да се потърси личният лекар за наваксване на дозата. Ваксината е безплатна и доказано безопасна.

Процедура при съмнение и карантина

При поява на първите симптоми – температура и обрив – е изключително важно:

Изолация : Детето не трябва да посещава детска градина, училище или обществени места.

: Детето не трябва да посещава детска градина, училище или обществени места. Консултация с лекар : Родителите трябва да се свържат с педиатър или личен лекар, като по възможност избягват чакалните с много хора, за да не заразят други пациенти.

: Родителите трябва да се свържат с педиатър или личен лекар, като по възможност избягват чакалните с много хора, за да не заразят други пациенти. Карантина: Всички контактни лица, които не са имунизирани или не са боледували, подлежат на наблюдение. Здравните власти предприемат мерки за ограничаване на движението на заразените до преминаване на инфекциозния период.

„Навреме поставената ваксина не само предпазва вашето дете от тежко протичане, но и изгражда „щит“ за цялото общество“, напомнят от здравното министерство. Регионалните здравни инспекции остават в готовност за предприемане на допълнителни противоепидемични мерки, ако броят на случаите продължи да расте.