МЗ: Нови случаи на морбили са регистрирани в страната

Н ови седем случая на морбили са регистрирани в страната, като с тях общият брой на заболелите е 132 души. Това показват данните до 15 април, публикувани на сайта си от Министерството на здравеопазването. Новорегистрираните случаи са на хора от нула до 20-годишна възраст. Петима от заразените са в област Враца, а по един случай е отчетен в областите Видин и Ловеч.

Морбили, познато още като дребна шарка, е остро инфекциозно и ваксинопредотвратимо заболяване, чието разпространение зависи от имунизационния обхват на населението, съобщават от платформата "Плюс мен", създадена от МЗ за популяризиране на ползите от ваксините. За национална елиминация на морбили е необходимо да се постигне над 95% имунизационен обхват с две дози ваксина в страната. По предварителни данни, имунизационният обхват срещу морбили през 2025 г. отчита съществен спад, като са регистрирани едни от най-ниските стойности за последните 10 години. Обхванатите деца на 13-месечна възраст са едва 89%, а на 12-годишна възраст - 82%, посочват от "Плюс мен", цитирайки данни от Националната здравноинформационна система.

В България имунизацията срещу морбили е задължителна. Деца с пропусната ваксина срещу морбили могат да бъдат имунизирани по всяко време. Ваксината се поставя от общопрактикуващия лекар.